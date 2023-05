Ve Claudia 'piso parejo' en carrera presidencial

Chihuahua, Chih.- Para Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial, en la carrera por la candidatura hay piso parejo y ella no lleva preferencia por parte del presidente López Obrador. Hay piso parejo, afirma contundente.

Ayer domingo, Sheinbaum Pardo realizó una gira de trabajo por Chihuahua capital, durante la cual sostuvo reuniones con empresarios, autoridades de 8 ayuntamientos, gobernadores y gobernadoras tarahumaras de diversas regiones, así como con militantes, simpatizantes y medios de comunicación.

La reunión con representantes del sector empresarial se realizó en un exclusivo restaurante del centro de Chihuahua en el cual le fueron planteados temas en materia de democracia, instituciones, el rumbo que está tomando el país hacia un modelo autocrático, militarista, y los distintos frenos en la economía como son los temas de energía, comercio internacional, las controversias con Estados Unidos y Canadá y las leyes que se han estado impulsando que atentan contra la productividad de las empresas.

En ella participaron Federico Baeza Mares, presidente del CCE; Salvador Carrejo, presidente de Coparmex; Armando Gutiérrez, presidente de Canacintra; Román Rivas, presidente de Index; Antonio Moisés de la AMDA, Julio Mercado de la CMIC, Arturo González, del Consejo Estatal Agropecuario y Pablo Méndez, presidente del Clúster Minero.

En el Centro de Convenciones de Chihuahua firmó un acuerdo de colaboración con 8 ayuntamientos de Chihuahua con la Ciudad de México en materia turística, para luego impartir una conferencia ante 10 mil personas, acerca de sus logros en la administración pública al gobernar a millones de personas.

Ahí mismo, le fue entregado un bastón de mando y collera por parte de 99 gobernadores rarámuri asistentes al encuentro.

Antes de partir a la ciudad de México, concedió una entrevista a El Diario a través de la cual se tocaron puntos fundamentales de la agenda política de Chihuahua, desde la visión de la mujer que ofrece una propuesta general a nivel país, con el enfoque de continuidad a las políticas públicas del actual Gobierno Federal.

Entrevista

El Diario: El canciller Ebrard ha hecho declaraciones que dejan entrever que usted es la favorita del presidente para ser la candidata a la presidencia. ¿Se considera como tal? ¿Hay piso parejo en Morena para los aspirantes?

Claudia Sheinbaum: Hay piso parejo, y como yo digo, la favorita es la 4T, y quien va a definir quién va a representar a nuestro partido para el 2024 es una encuesta, y la encuesta es una pregunta, una muestra proporcional de todo el país, independiente de cual sea la militancia o no militancia de las personas, para ver quién representaría a Morena y a los partidos aliados en el 2024. Hay que esperar a la encuesta y dar a conocer lo que somos y hemos sido dentro de las normas electorales.

ED: Desde su óptica ¿Cuál sería la principal área de oportunidad de Chihuahua en la actualidad?

CS: Chihuahua es un estado agrícola y ganadero por excelencia, tiene una parte de minería muy importante, pero hoy también se abre una oportunidad como en muchos estados fronterizos de recibir una inversión muy importante del llamado ‘nearshoring’ que es la relocalización de empresas, en donde la globalización se vuelve a mercados regionales por el conflicto de Estados Unidos y China y todo el problema de distribución de mercancías y entonces, lo que hay que garantizar es que no sea como el primer TLC en donde sólo se invirtió en maquiladoras y no se invirtió en la gente, hay que pensar en la gente y en los trabajadores que van a llegar a estas nuevas empresas, y en esa perspectiva, Chihuahua tiene un gran futuro y lo importante es que en este estado grande y en muchas comunidades que aún tienen muchas necesidades, pueda distribuirse esa riqueza.

ED: Desde la llegada del presidente López Obrador hubo una baja en participaciones y aportaciones federales, ¿cómo mejorar la recaudación y la distribución de recursos para la entidad?

CS: Tiene que haber también una recaudación local, todo en la medida de las posibilidades y de las características; en la Ciudad de México la mitad de la recaudación son ingresos propios y la otra mitad de ingresos federales, no hay que olvidar que vivimos un momento muy difícil del país con la pandemia y la crisis económica que se provocó, entonces tiene que haber una recaudación de recursos propios y un uso mucho más eficiente de los recursos, y dejar de gasta en cuestiones que no son necesarias y enfocar los recursos a lo que se necesita.

ED: La seguridad ha sido un espacio de pugna entre la Federación y los Estados y Chihuahua es ejemplo ¿Cómo fortalecer la coordinación entre Federación y el Estado de Chihuahua?

CS: Voluntad política, en la Ciudad de México no tenemos ese problema, tenemos una colaboración estrecha con el Gobierno de México, con la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las entidades que están alrededor de la seguridad; desde las entidades de bienestar para atender las causas y una política de prevención, hasta la atención, y en la Ciudad (de México) hemos logrado una coordinación muy estrecha entre la policía de la ciudad, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

ED: Hubo una guerra del agua, con la Boquilla en 2020, cómo conciliar intereses con los agricultores y cumplir con el tratado internacional de aguas.

CS: En el tema del agua no sólo para Chihuahua, sino para los estados fronterizos y para el centro del país es muy importante. En la Ciudad de México también estamos viviendo una crisis de sequía muy importante y lo que hay que hacer es trabajar de los dos lados, mejorar la oferta de agua, es decir, que haya nuevas fuentes de abastecimiento y, por otro lado, mejorar el uso del agua y hacerla más eficiente, cerca del 70 por ciento del agua del país se utiliza para riego y en muchas zonas del país ese riego no es eficiente.

ED: ¿Está de acuerdo con la existencia de una crisis humanitaria migratoria en Juárez? ¿En qué ha fallado la política migratoria del Gobierno federal y cuál sería su propuesta para controlar el flujo de personas en tránsito y evitar que una situación como la que ocurrió en el INM vuelva a suceder?

CS: En este caso son dos cosas, una es la solución de fondo que ha planteado el presidente López Obrador, con la que estoy de acuerdo; en medida que no haya desarrollo en las zonas donde hay expulsión de personas, migración, en esa medida va a continuar la migración. La única manera de mejorar esas condiciones, es alentando el desarrollo de regiones, la gente no migra en general por gusto, sino por necesidad. En la medida que no haya desarrollo en las zonas, difícilmente se va a poder contener este problema, y no sólo hablo de México sino de otros países de América Central y del Caribe.

Por otro lado, es evidente que tiene que haber mucho más apoyo, tanto a los municipios y a los estados con una visión de integración. En la Ciudad de México hemos tenido mucha migración, particularmente de Haití, y lo que hicimos es poner un albergue donde hay atención, y nosotros convocamos al Instituto Nacional de Migración para que estuviera presente, incluso a la Comar y al Acnur y a muchas otras entidades nacionales y extranjeras para que nos ayudaran en este proceso. Es evidente que se está dando una migración mayor de otros países y se requiere una mayor intervención .

ED: Hay un déficit histórico en infraestructura hospitalaria del IMSS e Issste, además, la desaparición del Insabi ha sido considerada como un fracaso. ¿Qué podría hacerse para subsanar estas carencias y garantizar el acceso a la salud a la población, tanto la que cuenta con seguridad social como la que no?

CS: Hay que entrar a este proceso del IMSS – Bienestar, yo creo que más que un fracaso, el Insabi dio un paso a un nuevo esquema de federalización del sistema de salud, que es el sistema IMSS – Bienestar, porque representa más recursos y al mismo tiempo, la posibilidad de tener un sistema de salud nacional, que no solamente se vea por entidades de la república.

ED: ¿Cuál sería la obra emblemática de Claudia Sheinbaum de resultar electa presidenta de la República a nivel país y para Chihuahua? CS: Quizá más que una obra emblemática, yo creo que es la profundización de lo que yo llamo los grandes derechos del pueblo de México, el presidente López Obrador ha hecho mucho, pero todavía falta abundar más en lo que es el derecho a la educación, a la salud pública para todos los mexicanos y mexicanas, y al mismo tiempo el derecho a la vivienda, al trabajo digno, al salario digno, y eso es parte de lo que tiene qué hacer el estado para garantizar esos derechos y al mismo tiempo permitir las grandes inversiones, siempre garantizando el bienestar y profundizar en las fuentes renovables de energía.