Van sotoleros chihuahuenses contra empresa de Texas

Chihuahua.- Productores de sotol de Chihuahua promoverán una controversia legal contra una empresa de Austin, Texas, que produce y ya colocó esta bebida en el mercado de Estados Unidos.

Enrique Elías Valdés, consejero de Canacintra y director general de Vinomex S. A. de C. V. dijo que Chihuahua, Coahuila y Durango tiene protegida mundialmente la denominación de origen y en ninguna otra parte del mundo se puede producir sotol.

En rueda de prensa dijo que lo triste es que este proyecto surgió de un ejercicio académico en la Universidad de Austin, una de las instituciones más reconocidas en la Unión Americana.

Recordó que el reconocimiento de la denominación de origen se publicó en en Diario Oficial de la Federación, con número 159SCFI en 2004 y al mismo tiempo en Ginebra Suiza se reconoció también la bebida de sotol como denominación de origen en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Asimismo está protegida por la Organización Mundial Intelectual, WITO.ORG, conocida también como OMPI, bajo el número 849.

El empresario dijo que la empresa de Austin está invirtiendo "sobre arena" porque no tiene viabilidad.

Cuestionó que desde la misma universidad no se hubiera detenido el proyecto porque sabían que se estaba infringiendo la ley.

Informó que tan sólo Vinomex produce mas de 200 mil litros de sotol al año, de los cuales el 50% lo vende en Estados Unidos y el resto en México.

Finalmente señaló que quizá los empresarios americanos pensaron que no se iba a defender este producto, pero ya iniciaron las gestiones ante instancias federales para que se proteja esta industria nacional y particularmente de Chihuahua, Coahuila y Durango, donde el primero supera con mucho en producción y venta.