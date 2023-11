Van por ‘limpia’ en Nuevo Casas Grandes

Nuevo Casas Grandes.- Con el plan de remover hasta un 90 por ciento de los cargos directivos, como la Tesorería y la Secretaría del Ayuntamiento, así como retomar la seguridad pública en 2024, Edith Escárcega Escontrías rindió ayer protesta como alcaldesa de este municipio, en suplencia de Cynthia Ceballos Delgado, detenida por peculado agravado.

“No fue la mejor forma para llegar a ocupar el lugar, ni de ninguna manera me llena de júbilo hacerlo así; sé que encuentro un Nuevo Casas Grandes dolido, quebrantado y sobre todo desconfiado debido a la anterior manera de gobernar y donde no se dio el cambio que se les prometió en campaña”, dijo la nueva titular del Ayuntamiento en el mensaje que leyó durante la sesión extraordinaria convocada para su nombramiento.

Tanto ella como Ceballos llegaron al gobierno en 2021, en representación del Partido del Trabajo y en alianza con Morena y Nueva Alianza.

En entrevista posterior a la sesión de Cabildo, Escárcega informó que la siguiente semana presentará una terna para reemplazar a la tesorera – cargo que ostenta Martha Hernández– y continuar con la mayor parte de los cargos.

“Vamos a decidir entre una terna y esta semana vamos a estar dando los nombres; la tesorera que está actualmente no se va a quedar (...) En la Secretaría Municipal se tiene ya prevista una persona para el Ayuntamiento”, dijo ante pregunta de los medios.

“El 90 por ciento va a ser removido (…) vamos a empezar con los directivos”, agregó.

En materia de seguridad –que está a cargo del Gobierno del Estado desde mayo pasado, cuando fue desarmada la corporación local–, dijo que solicitará sobre todo apoyo para la vigilancia vial y protección durante lo que queda del año, por la entrega de aguinaldos.

“Son los compromisos que se harán, para que se retome el siguiente año”, respondió ante pregunta expresa.

Su antecesora fue detenida el pasado domingo 12 de noviembre por elementos estatales que cumplieron una orden de aprehensión derivada de una indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción, la cual le atribuye peculado agravado por la venta de seis terrenos municipales con valor de 2.1 millones de pesos.

En entrevistas previas, regidoras como Silvia Orozco, del Partido de la Revolución Democrática, y Cinthia Rubio, del Partido del Trabajo –al que dijo que renunciaría– informaron a este medio saber que la hoy titular del Ayuntamiento contaba con una denuncia penal por el mismo tipo de ilícitos presuntamente registrados durante el período que ocupó la Oficialía Mayor.

“Hay una acusación de que tomó dinero de una entrada de vendedores ambulantes, no sé si ella ya lo habrá resuelto (…) Rompió su relación con la alcaldesa, no sabemos cuál sea el motivo, después supimos que había una demanda en contra de ella por este motivo”, dijo el miércoles Rubio, encargada de la cartera de Desarrollo Urbano y quien, junto con la síndica, participó en la indagatoria de la venta de predios.

“No estoy notificada de esa demanda, yo le comenté a los regidores que si ellos tenían algún inconveniente, pues que acudieran a Fiscalía y me lo hicieran saber. No me lo hizo saber ninguno”, dijo Escárcega.

Enrique Rodríguez, jefe de información de la Fiscalía General del Estado, dijo no haber encontrado información al respecto.

Archivos periodísticos indican que Escárcega es abogada y fue electa síndica para la administración 2013-2016, además de oficial mayor al inicio de la administración municipal de Ceballos.

“Mi relación con ella fue que definitivamente quebramos; el día que yo me retiré de la administración, le deseé buena suerte, le advertí de estas situaciones porque sé de administración pública, he estado a la mejor más cerca de la administración pública que ella, se lo advertí, hizo caso omiso y pues toda acción tiene una reacción”, dijo Escárcega a este medio.

“No se querían firmar cosas que no eran debidas en Oficialía, yo no quería firmar cosas que no eran debidas”, agregó.