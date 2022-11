Van por equipo obsoleto en Aduanas

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene en proyecto el desmantelamiento de equipo obsoleto de rayos Gamma localizado en las aduanas fronterizas del país para revisión no intrusiva de vehículos, entre ellas las ubicadas en Ciudad Juárez, Ojinaga y Puerto Palomas, para sustituirlas por tecnología avanzada de rayos X.

El proyecto de licitación millonario fue colocado en el sistema Compranet, sin especificar monto, mediante la identificación 2502049 como Código de Expediente y PC-007000999-E768-2022 como número de expediente, bajo el título “Adqs. Eq. Fortalecimiento y equipamiento de 21 aduanas 19 norte y 2 sur”.

Este procedimiento es independiente de la adquisición de arcos para detección adquiridos por la Agencia Nacional de Aduanas a la empresa China Nectech, de los cuales uno fue enviado a una aduana no especificada de Ciudad Juárez, según se reveló en documentos hackeados por “Guacamaya” en la filtración masiva realizada a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que motivó señalamientos de la embajada norteamericana.

En total se adquirirán a nivel nacional 170 equipos; 54 de ellos consistentes en sistema de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINI) de vehículos de carga tipo portal; 7 consistentes en sistema de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINIF) de vehículos de carga ferrocarril; 18 consistentes en sistema de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINIV) de vehículos de carga vacíos tipo portal; 4 consistentes en sistema de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINIA) de autobuses de pasajeros tipo portal; 70 consistentes en sistema de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINIL) de vehículos ligeros tipo portal; 17 consistentes en sistema de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINIM) de vehículos ligeros.

Para Ojinaga se enviarán 4 equipos, 2 sistemas de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINI) de vehículos de carga tipo portal; 1 para la inspección no intrusiva (SINIL) de vehículos ligeros tipo portal y 1 para la inspección no intrusiva (SINIM) de vehículos ligeros.

En el caso de Juárez, corresponderán 24 sistemas, 9 de ellos consistentes en sistema de rayos X de alta energía para la inspección no intrusiva (SINI) de vehículos de carga tipo portal; 1 para la inspección no intrusiva (SINIF) de vehículos de carga ferrocarril; 5 para la inspección no intrusiva (SINIV) de vehículos de carga vacíos tipo portal; 8 para la inspección no intrusiva (SINIL) de vehículos ligeros tipo portal y 1 para la inspección no intrusiva (SINIM) de vehículos ligeros.

Los equipos serán instalados en el puente Córdova de las Américas (8), El Porvenir (1), Guadalupe Tornillo (4), Zaragoza (5), Reforma Lerdo (1) y San Jerónimo (4).

Para Puerto Palomas se consideran 2 equipos, 1 para la inspección no intrusiva (SINI) de vehículos de carga tipo portal y otro para la inspección no intrusiva (SINIL) de vehículos ligeros tipo portal.

Los equipos obsoletos que serán desmantelados se encuentran 1 en Ojinaga y 8 más en Ciudad Juárez, de éste último municipio, dos en el puente Córdova de las Américas, 2 en Zaragoza y 1 en San Jerónimo.

El procedimiento se encuentra en la etapa de observaciones a la convocatoria, de las cuales ha recibido decenas consistentes en 95 páginas tamaño carta, referentes a diversas cuestiones técnicas, como por ejemplo, el destino y quién se hará cargo del retiro del equipo desmantelado.

Las empresas que hasta el momento han participado en la etapa del procedimiento son GE Sistemas Médicos de México; Ingeniería Operativa S. A. de C. V.; Provetecnia S. A. de C. V.; Rapiscan Systems México S. de R. L. de C. V. y Astrophysics Inc.