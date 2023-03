Van morenistas por consejerías

Ciudad Juárez.— Hasta seis chihuahuenses aspiran a una consejería electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la lista resaltan la exdelegada del Bienestar en el estado, Bertha Alcalde Luján; Claudia Arlett Espino, quien fue presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral (IEE); Gerardo Macías, consejero del mismo organismo electoral. El listado se completa con José Ramírez, Roberto Rascón y Gilberto Sánchez.

Alcalde Luján fue delegada federal en el estado desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021, mientras que Claudia Arlett Espino participó en la convocatoria para ocupar la magistratura vigente del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua.

Ayer por la tarde el Comité Técnico de Evaluación, encargado del proceso en la Cámara de Diputados, dio a conocer la lista de los aspirantes que cubrieron con los requisitos para continuar con las fases de la designación.

De las 664 personas que se registraron en el proceso, el Comité Técnico determinó que 531 personas aspirantes cumplieron con los requisitos constitucionales y legales y pasan a la segunda fase de evaluación. En la lista, 164 candidatos se identificaron como mujeres, 358 como hombres, cinco como no binarias, una como mujer transgénero y tres no especificaron.

Los aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la convocatoria tendrán derecho a presentar el examen de evaluación de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos.

El Comité Técnico informó que hubo 32 aspirantes que no quedaron registrados en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria, mismos que no podían ser subsanados mediante la prevención que se hizo.

El examen se aplicará el próximo 7 de marzo de 2023 a las 11:00 de la mañana en la Cámara de Diputados. Servirá para depurar al 50 por ciento de los aspirantes, pues sólo podrán continuar en el proceso los puntajes más altos, y se asegurará la paridad de género.