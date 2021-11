Van en el año 282 asesinatos de mujeres en Chihuahua

Chihuahua.— “En Chihuahua hay cientos de feminicidios sin resolver, casos que posiblemente nunca se aclaren y, en consecuencia, las víctimas no tienen justicia, porque ésta es selectiva y para las mujeres a veces pareciera no aplicar. Las muertas de ahora”, dice la abogada y activista Norma Ledezma, “sepultan a las muertas de ayer”.

En el lapso del 1 de enero al 22 de noviembre del 2021, el registro oficial escribe 282 mujeres asesinadas en el estado, cifra que supera con 40 eventos violentos de este tipo a lo registrado en el mismo lapso del año 2020 que sumó 242 y que significa un incremento del 15 por ciento.

Lo anterior establece por lo menos 27 asesinatos femeninos por mes y casi dos decenas de muertes más que el total del año anterior (264), cuando aún faltan 38 días para que concluya el 2021. De los 282 decesos femeninos reportados en el territorio estatal, 76 corresponden a la Zona Centro, 165 a la Zona Norte, 25 a la Zona Occidente y 16 a la Zona Sur.

“Efectivamente parece que la vida se nos queda como en pausa. Creo fielmente que la justica sí es selectiva. Incluso que la justicia está destinada para unos cuantos no para todos, y hablo de nosotros, de los de abajo, de los de a pie, de los que solo hacemos valer nuestra voz a veces gritando, llorando, o marchando a diferencia de otros que con solo una llamada lo resuelven”, dice Ledezma.

“No es una situación de hoy sino desde hace décadas. Este fenómeno de la violencia contra las mujeres ha avanzado, no así la política pública para poder atender en todos los ámbitos este fenómeno en la atención, prevención, reparación del daño. Eso no se ha dado al mismo tiempo o en la medida que se requiere. No ha sido una realidad. Hay cientos de casos no resueltos, feminicidios que nunca se van a resolver porque el tiempo es el peor enemigo de una investigación. Las muertas de ahora sepultan a las de ayer, se van quedando”, señala la fundadora de Justicia para nuestras hijas.

“Es cierto que con una fiscalía especializada los casos se mantienen activos, pero eso se debe en un 90 por ciento a la presión de la familia y las agrupaciones, no a la voluntad oficial. Tenemos casos como los del Valle de Juárez, el campo algodonero, que están ya en un grupo, no se trabajan de manera individual, aun así, los eventos del pasado ya no son atendidos, ya ni siquiera el interés existe”, agregó.

“El tiempo es vital para una mujer víctima de violencia porque unos minutos u horas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con las investigaciones ocurre algo similar, entre más tiempo pase, la dificultad para obtener un resultado será mayor. La justicia entonces habrá muerto”, reclamó.

En el marco del Día por la no violencia contra las mujeres, Ledezma asegura que, en ocasiones, la fecha sólo se utiliza para promoción y las mujeres como botín político porque no existen –en la historia– compromisos serios encaminados a erradicar el problema.

“En estas fechas se dedican a promocionarse y a seguir como si estuvieran en campaña, pero luego se les olvida”, lamentó.