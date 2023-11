Van cuatro meses sin justicia para Ariadna

Chihuahua.- A cuatro meses del asesinato de la joven de 21 años, Ariadna Yoali A.R., su caso sigue sin ser esclarecido, por lo que aún no ha recibido justicia, hasta el momento no hay responsables y no se tienen ningún móvil.

El fiscal general del estado, César Jauregui Moreno declaró el 12 de julio pasado, que la víctima había sido atacada con un arma blanca y que dicho suceso había sido “circunstancial”, y que pronto tendrían una resolución.

Versiones señalaron que la causa de muerte en este hecho había sido natural, sin embargo, las autoridades reafirmaron que sí fue un asesinato.

Desde entonces no había mayores datos y aunque ayer sostuvieron la hipótesis de que se trataba de un homicidio y de que continuarían investigando, no dieron datos sobre los avances.

Según las autoridades, Ariadna fue atacada con un arma blanca al interior de su departamento ubicado en la colonia Linses.

De acuerdo con el acta de defunción, la joven recibió una herida con un arma punzacortante en el tórax y en la aorta torácica lo que le provocó la muerte.

Dicho documento cuenta con fecha de expedición del 15 de julio del 2023, seis días después de que las autoridades atendieron un llamado por parte de los vecinos de la colonia anteriormente mencionada quienes reportaron olores fétidos que salían de la casa de Ariadna.

Así mismo, dicha acta señala que esta mujer, falleció el miércoles cinco de julio en la calle Ignacio Allende, cuatro días antes de ser encontrada.

Hasta este momento, la Fiscalía Especializada de la Mujer no cuenta con alguna novedad sobre este hecho y continúa investigando el caso.

Después de este asesinato, el personal de esta casa editora hizo un recorrido en la zona del crimen y en él se pudo constatar la presencia de al menos cinco cámaras; dos de ellas apuntan directamente a los departamentos de color naranja con blanco en donde vivía Ariadna.

Estas están en uno de los postes de la Comisión Federal de Electricidad el cual está a escasos diez metros de la zona donde ocurrió el hecho.

Otra más se encuentra en un estacionamiento cercano a este edificio, mientras que la cuarta se percibe justo arriba del escalerado.

Cabe señalar que a unos 50 metros del sitio está un OXXO en donde también hay vigilancia y justo enfrente de este establecimiento está ubicado el Seminario.