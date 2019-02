Van contra prácticas médicas ilícitas

Chihuahua.- Legisladores del Congreso local se sumaron a la exigencia que desde hace tiempo han hecho manifiesta los agremiados del Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua, en relación a la práctica indiscriminada de procedimientos estéticos quirúrgicos por parte de personas que carecen de la preparación académica y experiencia necesarias.

Ante esto, se presentará una iniciativa con carácter de Decreto a efecto de adicionar el Capítulo VI de la “Responsabilidad en la práctica de procedimientos médico quirúrgicos y procedimientos mínimo invasivos relacionados con la medicina estética o cosmética”, dentro del Título Vigésimo primero, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con lo planteado en la dicha iniciativa, “es indispensable que la legislación penal del Estado de Chihuahua en armonía con la legislación en salud, en materia federal y estatal, especifique que únicamente podrán practicar procedimientos médicos quirúrgicos y procedimientos mínimamente invasivos, en los casos de profesionistas que ejerzan cirugía plástica, estética y reconstructiva, los médicos especializados y debidamente acreditados conforme a lo que marca la ley y se castigue con mayor rigor las prácticas de los individuos que no cuenten dicha especialidad”.

Lo anterior, según el documento, con la finalidad de tutelar la vida y la salud de las personas y por consiguiente el ejercicio de malas prácticas médicas, como un tema de urgente atención para la salud pública, considerando necesario el imponer sanciones con el propósito de inhibir esta conducta y evitar la reincidencia de este tipo de prácticas.

Las sanciones se estimarían de forma proporcional al daño causado y aunado a ello se buscaría establecer responsabilidad penal de los directores o administradores de hospitales, sanatorios, clínicas o consultorios que no cumplan con los requisitos que señala la ley y se encuentren en funcionamiento para realizar procedimientos médicos quirúrgicos y procedimientos mínimamente invasivos, ya que la existencia de clínicas clandestinas o carentes de los requisitos legales, se consideran un medio fundamental para que se lleve a cabo una mala práctica médica.

La propuesta incluye también, sanciones para aquellos establecimientos, clínicas, unidades de salud, etcétera, que permitan la práctica de dichos procedimientos y quienes las practiquen no cuenten con las acreditaciones debidas para ello.

“Esta adición al Código Penal del Estado es necesaria debido a que la ausencia de regulación y sanción correspondiente al ejercicio de la práctica de la medicina estética y cosmética por personas que no son profesionales, especializados o que carecen de conocimiento, produce un escenario que coloca en situación de impunidad y de riesgo innecesario para la población. Pues como ya ha quedado demostrado en diversas ocasiones, el responsable difícilmente es sancionado”.

La idea es que se genere un capítulo nuevo, dentro del título de “delitos cometidos en el ejercicio de la profesión” con la intención de tener bien definido y establecido en el Código Penal del Estado una conducta específica, por las reiteradas prácticas indebidas y el problema de salud pública que se está generando, por llevar a cabo este tipo de procedimientos de carácter estético y cosmético, los cuales requieren un tratamiento especial y sanciones en particular, expone el documento.