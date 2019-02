Chihuahua.- El registro del Sindicato de médicos, enfermeras y empleados del Instituto Chihuahuense de la Salud (Smeeich), será autorizado por el Tribunal y si este no es otorgado se interpondrá un juicio de amparo por la violación de los derechos humanos, señaló Ángel Gutiérrez, médico-jurista adscrito al Regional de Jiménez.

Asimismo señaló que es cierto que debe existir un sindicato por dependencia, sin embargo en los tiempos modernos las leyes se han ido modificando, por el principio de agrupación contemplada en los derechos humanos, lo que hace posible la constitución de otro sindicato.

El Smeeich nació a raíz de la lucha de la enfermera Olga Lozano y un grupo de trabajadores del Ichisal, con el apoyo jurídico y después de una lucha de 3 años, lograron sus homologaciones y basificaciones en una reunión reciente con el secretario de salud, aclaró el Médico-Jurista.

Por lo anterior, nació el pleito entre el Smeeich y el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Sutichs), éste último liderado por Sofía Calzadillas, debido a que hay acusaciones de venta de plazas en 5 mil pesos por parte de Olga Lozano.

En este sentido Ángel Gutiérrez, comentó que este dinero fue utilizado para pagar los honorarios de los abogados, quienes llevaron el caso de la homologación y basificación de los trabajadores liderados por Lozano, debido a que el Sutichs no quiso ayudarlos.

El Smeeich señaló que las declaraciones de Sofía Calzadillas son totalmente reprobables porque rompen la solidaridad de los trabajadores en la defensa de sus intereses ante la patronal.

Afirman que hacen un daño terrible al movimiento de los trabajadores del Ichisal, porque explícitamente solicita que se reprima a un grupo de trabajadores, pide que la autoridad tome acciones contra Olga Lozano, quien es miembro del Smeeich; dice que el Sutichs directamente puede entablar acción legal contra Olga Lozano; y declara que el Smeeich no puede tener registro como sindicato oficial del Ichisal.