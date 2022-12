Van 4 días sin sistema para la regularización

Nuevo Casas Grandes.– Al parecer por reparaciones técnicas a nivel nacional, desde el miércoles de la semana pasada se cayó el sistema para dar de alta los vehículos de procedencia extranjera, confirmaron las autoridades del Registro Público Vehicular (Repuve) de Nuevo Casas Grandes.

Ayer lunes se tenía la esperanza de que pudiera restablecerse para seguir con la nacionalización de los vehículos “chuecos”, toda vez que volvió a aparecer la página, pero no aceptaba registrar ninguna cita y pensaban que era cuestión de minutos para que volviera a la normalidad, pero el momento nunca llegó y al final se volvió a caer el sistema de registro.

“Hemos perdido alrededor de 200 citas, eran más de 100 diarias pero desde que se amplió el decreto la gente dejó el entusiasmo inicial y si a lo mucho, tenemos de 30 a 40 altas en los días entre semana, mientras que el viernes es cuando se juntan las 100 citas para la importación definitiva, pero desde el miércoles no hemos podido realizar ningún trámite”, aseveró el responsable de la oficina de Repuve en Nuevo Casas Grandes.

Se espera que para hoy el sistema ya se encuentre en línea y en orden, pues al parecer se están haciendo ajustes al sistema operativo y por eso el programa no se encuentra habilitado en todas las plataformas a nivel nacional.

Los días que restan de este mes son los últimos para darse de alta en el sistema, registrar el vehículo de procedencia extranjera y acogerse al decreto que les da la importación definitiva, para que puedan adquirir sus placas de circulación y salir de la ilegalidad.

Esto quiere decir que a partir de enero, todos los vehículos de procedencia extranjera que no cuenten con placas de circulación serán sujetos a poder ser incautados, ya que el objetivo de este proyecto es no sólo darle certeza jurídica a los propietarios de los “chuecos”, sino abatir los índices de inseguridad, que en muchos de los casos, se usa un vehículo de este tipo que no cuenta con ninguna identificación.