Van 27 muertos por influenza en el estado

Chihuahua.- El director de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Gumaro Barrios, informó que en la actual temporada han muerto 27 personas por causa de la Influenza en la entidad, sin embargo no se considera un problema grave, ya que está dentro de las previsiones por las autoridades de Salud. En lo que respecta a los casos confirmados suman 245 en todo el Estado.

Indicó que en la ciudad se han suscitado dos brotes en escuelas, una de ellas es la Jesús Reyes Heroles com cinco casos y tres en la escuela Amiga de la Obrera.

Agregó que este año se considera como de alta incidencia principalmente en las grandes ciudades de la entidad.

Mencionó que la recomendación a los padres de familia es que si los niños presentan temperatura, tos, dolor de cabeza y ojos llorosos, no los envíe a clases y sea revisado por un médico.