Van 245 niñas desaparecidas desde el 2006

Chihuahua.– De acuerdo con el registro histórico con el que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE), del 2006 a la fecha 245 niñas y adolescentes tienen reporte de desaparecidas en el estado; de ellas, 40 son de cero a 12 años, mientras que 205 son de 13 a 17.

Entre los casos más emblemáticos destacan el de Alexa Itzel Núñez Sierra, quien el pasado 5 de junio cumplió diez meses de ausencia y a quien sus familiares no han dejado de buscar desde el momento en el que Pablo Gerardo G. M., alias “El Yayo”, disparó en contra de la madre de la menor para posteriormente sustraer a la pequeña en la colonia Genaro Vázquez, al sur de la ciudad de Chihuahua.

PUBLICIDAD

Aunque el presunto responsable ya cuenta con una investigación abierta por delitos de índole sexual, por desaparición y por intento de feminicidio, hasta ahora él no ha dicho nada sobre el paradero de la menor.

De acuerdo con datos periodísticos, Pablo Gerardo ya había participado en otros actos delictivos, entre ellos el homicidio de una mujer, quien en vida respondía al nombre de Yesenia Rodríguez Barrera, y por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de una persona del sexo masculino.

Según la pesquisa de Alexa Itzel Núñez, vestía una pantalonera negra y una playera o sudadera blanca. Mide 1.55 metros, pesa 60 kilos, es de tez morena y complexión delgada. Tiene el cabello oscuro, lacio y hasta arriba de la cintura. Presenta una protuberancia en el brazo izquierdo, donde se ubica la cicatriz de la vacuna.

La buscó hasta el último día de su vida

Alondra Nolasco Corpus, de 9 años, desapareció el 18 de septiembre de 2017 y hasta la fecha no se sabe nada de ella ni del presunto responsable, Ramiro C. C., abuelastro de la menor.

Su madre, Jessica Corpus, la buscó sin cansancio hasta el 14 de octubre del año pasado, día en el que perdió la vida a causa de una enfermedad que la mantenía internada en el Hospital Morelos del IMSS.

Cuando ocurrieron los hechos, el abuelastro de la niña tenía 48 años y fue detenido por elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer; fue entrevistado como uno de los sospechosos, y determinando que no había resultados o evidencia, decidieron dejarlo en libertad.

Ramiro C. huyó del estado de Chihuahua, y de acuerdo con publicaciones periodísticas fueron los mismos agentes investigadores quienes mencionaron que se habría ido a Sinaloa, sin que hasta la fecha se tenga un resultado contundente del hecho.

Como parte de las estrategias de la Fiscalía, desde hace tiempo la dependencia ofrece 100 mil pesos a quien brinde información o cualquier dato que permita dar con el paradero de Ramiro C.

Ellas son sólo dos de las 245 niñas desaparecidas, y aunque la autoridad refiere que trabajan arduamente en su localización y en tenerlas plenamente identificadas, en el portal oficial de la Fiscalía General del Estado no hay un reporte real de las víctimas.

Una problemática en el país

En días pasados, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, informó que tienen un registro de más de 111 mil personas reportadas como desaparecidas en el país.

La funcionaria indicó que de ese total, cerca de 28 mil son mujeres, niñas y adolescentes.

“La gran mayoría de ellas oscila entre los 15 y los 25 años de edad; éste por supuesto es un dato oficial alimentado por fiscalías y por comisiones (de búsqueda) a lo largo y ancho del país”, dijo.

Además, ella observó que en México, a diferencia de otros países, una persona desaparecida es aquella que está ausente y que se presume que está siendo víctima de un delito.