Van 2 mil 849 accidentes en sólo 3 meses en la ciudad de Chihuahua

Chihuahua.- En el primer trimestre del 2024, las autoridades han registrado un total de 2 mil 849 accidentes viales en la ciudad de Chihuahua, los cuales han provocado la muerte de once personas, informó el presidente del Consejo Consultivo de Vialidad de la Ciudad de Chihuahua, Joan Sarroca Rey. Pese a la gran cantidad de percances, Sarroca destacó que hubo una reducción de accidentes fatales en comparación con el periodo de enero a marzo de 2023, cuando se contabilizaron 21 decesos, es decir, nueve más en comparación con lo que va de este año.

“Hemos visto en los últimos tres meses un decremento en los accidentes fatales; hasta el momento, lamentablemente llevamos once pero en comparación con el año pasado son nueve menos por lo que es un número confortable y un número que nos alegra porque pensamos que las acciones que estamos tomando dentro del Consejo Consultivo y de la Policía Vial están surtiendo efecto”, externó el presidente.

De acuerdo con el informe de datos y tendencias de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), durante el año pasado se registraron 11 mil 176 accidentes; mil 012 en enero, 959 en febrero, 964 en marzo, 833 en abril, 838 en mayo, 885 en junio, 877 en julio, 819 en agosto, 899 en septiembre, mil 02 en octubre, mil 092 en noviembre y 996 en diciembre.

En lo que respecta al 2024, hubo cinco accidentes típicos, tres aclaraciones de choques, 89 atropellos, cinco caídas de personas, 17 atropellos fuga, 2 mil 079 choques, un choque atropello, 197 choques con objetivo fijo, 11 choques con volcadura, 370 choques fuga, siete derribamientos de cables, 17 salidas de camino y 48 volcaduras.

Además, en este mismo lapso, suman ya 646 lesionados: 222 en enero, 213 en febrero y 211 en marzo; quince con lesiones graves y 196 con lesiones leves.

Entre las principales causas de los accidentes están: la distracción de guiador con 500 eventos en los primeros tres meses y el conducir a exceso de velocidad, con 191.

De igual manera, entre las razones se suman: la invasión de carril, el no guardar distancia, la luz roja, el omitir el alto, las condiciones del camino o el clima, el circular de reversa, peatones negligentes, señalamiento gráfico, vuelta prohibida, inicio de marcha, circular en sentido contrario y falla mecánica.

Entre las medidas para reducir los accidentes están el respetar los límites de velocidad en las calles ya que este es el factor número uno de accidentes fatales y la segunda, es prestar atención y no estar distraído.

“Es importante que cuando vamos conduciendo no estemos texteando, no estar atendiendo llamadas y pues es básicamente el traer la mirada hacia en el camino y siempre prestando atención. Otra, es no manejar si estas tomado o, si vas a tomar, pues tratar de buscar otras alternativas de movilidad”, dijo Sarroca Rey.

Aunado a eso, el presidente refirió que es fundamental respetar los señalamientos, usar los cascos y en el caso de los niños, usar los sistemas de retención infantil.