Van 2 jueces reinstalados en el Poder Judicial

Chihuahua.- El caso de la jueza Alejandra Martinez, quien fue reinstalada ayer en una de los juzgados civiles luego de que ganó un juicio de amparo al no ser ratificada en noviembre de 2021, es el segundo que es resuelto en ese sentido, ya que anteriormente otro juez también regresó a su cargo al concluir un proceso similar.

Según comentó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, recientemente otro de los jueces que no había sido rarificado en esa ocasión obtuvo una sentencia similar.

Agregó que un tercer juez que no había sido rarificado, no ha presentado recurso legal por no continuar como juez.