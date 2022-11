Van 12 ‘polleros’ asesinados

Ciudad Juárez.— En menos de un mes, un total de 12 personas a quienes las autoridades policiacas han relacionado con el tráfico de migrantes han sido privadas de la libertad, asesinadas y sus cuerpos abandonados en las carreteras del estado, de acuerdo al seguimiento periodístico.

Seis de las víctimas procedían de otros estados de la República y conducían camiones que se dirigían a esta frontera mientras que, al menos otros dos eran choferes de la plataforma DiDi, de acuerdo a la identificación que realizaron sus familiares ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

PUBLICIDAD

Les dejan mensaje

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dijo el lunes que los cuatro hombres que el pasado 26 de octubre fueron localizados sin vida en la altura del kilómetro 72 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, eran conductores de un tráiler que dedicaban al transporte de migrantes.

Las víctimas fueron identificados como: Francisco P. G., de 37 años; Elías C. C., de 44 años; Silvestre S. R., de 44 años y Reyes S. C., de 33, todos originarios del estado de Puebla.

El 27 de octubre, seis cuerpos con visibles huellas de tortura fueron localizados en una brecha de la carretera San Jerónimo con rumbo a Ascensión. Uno de ellos tenía encima un mensaje sostenido con una cartulina, en el cual se les acusaba de ser “polleros”.

Choferes de DiDi

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que dos de ellos contaban con reporte de desaparición del día 10 de octubre y eran choferes de la plataforma DiDi.

Las identidades corresponden a Manuel Sergio E. A., así como a Manuel Alberto B. E., posteriormente se identificó también a Ubaldo N. Q. y a Gabriel Armando N. A.

A golpes

Otro caso fue el ocurrido el pasado 16 de octubre cuando en un terreno cercano a la caseta de peaje de la carretera que conduce a Santa Teresa-Jerónimo, se localizaron los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados a golpes, informó el fiscal Jesús Manuel Carrasco Chacón.

Las víctimas eran originarias del estado de Hidalgo. Operaban un camión de transporte de pasajeros (foráneo) Scania modelo 2012, en donde viajaba un grupo de migrantes que intentaba llegar a Ciudad Juárez, el pasado 12 de octubre, indicó el fiscal.