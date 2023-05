Sin ningún resultado aún sobre el paradero de sus seres queridos, familiares de los 13 migrantes mexicanos desaparecidos hace un año y ocho meses en el desierto de Chihuahua se manifestarán esta mañana en el exterior de Palacio de Gobierno.

A partir de las 10:00 de la mañana familias chihuahuenses bloquearán la calle Juan Aldama, en la capital del Estado, para exigir la acción de las autoridades.

PUBLICIDAD

“Vamos a cerrar calles de Palacio de Gobierno, para ver si nos hacen caso, porque seguimos igual que hace un año ocho meses, no salimos de lo mismo, no sabemos dónde están. Son 13 personas, una camioneta, y no encontramos nada, es como si se los hubieran llevado los extraterrestres”, reclamó la familiar de uno de los hombres que fueron privados de la libertad el 25 septiembre de 2021 cuando buscaban llegar a Estados Unidos.

Ese día, los migrantes viajaban a bordo de una camioneta 4x4 sobre una brecha entre Coyame del Sotol y Lomas de Arena, municipio de Guadalupe, cuando un grupo de hombres armados los interceptaron y se los llevaron. Desde entonces, pese a los rastreos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha logrado encontrar a ninguno de ellos, ni el vehículo en el recorrerían el desierto por un total de siete horas, antes de descender para continuar caminando por tres días más.

Se trata de los chihuahuenses José Luis Pallares, de entonces 47 años de edad; Javier Ricardo López Rodríguez, de 38; Amador Aguilar Mendoza, de 55; Emmanuel Aguilar Bailón, de 24; Lorenzo Abraham González Mendoza, 39; Benigno Alberto Álvarez Castro, de 36; Luis Carlos Islas Villegas, de 30; Alán Ricardo Salas Torres, de 22 y Daniel Villa Rascón.

También formaban parte del grupo Elías Girón Mateo, de 31 años, habitante el Estado de México, y Rodolfo Guzmán González, de 32 años, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, y dos hombres de 33 y 37 años de edad, cuyos familiares han pedido a las autoridades reservar la identidad por motivos de seguridad.

Después de haber sufrido su desaparición, de haber sido extorsionados al inicio de su búsqueda por personas que les pedían dinero asegurándoles –con fotografías falsas- que tenían a sus esposos en su poder, y con el dolor de sumar 607 días sin saber nada de ellos; las madres, esposas y familiares exigirán hoy obtener resultados y saber el paradero de sus seres queridos.

Hace un mes su llamado fue para quienes los privaron de la libertad, a quienes les suplicaron que les informaran sobre su ubicación. Mientras que hoy le exigirán una vez más al Gobierno de Chihuahua y a la FGE que les den resultados.

“Cuando se solicitan sí tenemos reuniones con Fiscalía, pero no salimos de lo mismo. El tiempo ha pasado y seguimos sin obtener resultados. Te citan y uno va con la esperanza de que te digan algo nuevo y nada, te dicen lo mismo que ya sabemos”, reclamaron.