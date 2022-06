Va UACH por autonomía financiera

Chihuahua.— Como parte de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua el rector de la institución Jesús Villalobos Jión, destacó que es la autonomía financiera uno de los tres ejes primordiales que se buscan obtener en esta nueva ley con el fin de poder lograr que la UACH pueda avanzar en el tema económico en el que actualmente se encuentra “tablas”, expresó el rector.

“Primero buscamos modificar la capacidad jurídica de la universidad para poder realizar actos jurídicos que desde el punto de vista comercial permitan tener sociedades y poder facturar, eso es de lo más importante porque nos va a permitir vender nuestros servicios, vender los productos que tenemos.

Recuerden ustedes que lo que necesitamos son recursos, y el Estado ahorita no los tiene, o no hay disponibilidad, ni la Federación tampoco. Bueno, que nos den oportunidad de movernos nosotros, no estamos mancos y conocemos el medio. La sociedad chihuahuense nos respeta mucho y jala mucho con nuestros productos, con eso podemos hacer algo bueno”, destacó el rector.

Señaló que además de ello se tiene como otra vertiente la elección de directores y el rector, cuyas nuevas reglas se espera puedan ser aplicadas en las próxima designación a través del consejo universitario.