Va SEECH por rescate del ‘Día de la Familia’

Nuevo Casas Grandes.- La Coordinadora Regional de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), tomó la iniciativa de rescatar la celebración del “Día de la Familia” a nivel institucional, ya que poco a poco se ha ido olvidando esta conmemoración y la importancia de los valores que aporta a la sociedad.

“Cada vez se difunden más otros movimientos que pretenden ‘invisibilizar’ la figura de la familia, y ese es un gran problema que debemos resolver porque cuando nos ven débiles como núcleo de la sociedad que somos, es cuando quieren imponer todas esas nuevas ideas de individualización que sólo llevan a la delincuencia y los vicios”, indicó la coordinadora regional de SEECH, Martha Meza Fraga.

Para esto, está en pláticas con las autoridades del DIF Municipal, con asociaciones civiles, autoridades educativas de otros niveles y deseas instituciones, a fin de organizar en Nuevo Casas Grandes un evento masivo en el que regrese la celebración a la familia, este próximo domingo 3 de marzo.

“Todos venimos de una familia, y dependiendo de la calidad de esa familia es como va a ser la vida futura del individuo, así que si es disfuncional sólo puede resultar en individuos antisociales, pero si es sólida, los futuros miembros de la sociedad serán personas con valores y eso es lo que debemos retomar”, indicó Meza Fraga.

Resultados psicológicos que tienen como campo de estudio las cárceles para desentrañar el comportamiento criminal de las personas, ha arrojado conclusiones con un factor en común: casi la totalidad de los criminales de alta peligrosidad entre los que se encuentran narcotraficantes, asesinos y violadores, son hijos de madres solteras que nunca tuvieron el apoyo de la figura paterna.

De acuerdo con el artículo “Growing up in single–parent families and the criminal involvement of adolescents: a systematic review” de 2021, más allá de los hijos que sufrieron la pérdida de alguno de sus padres por fallecimiento, son quienes vienen de una familia que pasó por el trauma de un divorcio o abandono y su entorno de violencia, los más propenso a la delincuencia por su desapego a los vínculos parentales y el respeto a las normas sociales, debido al constante estrés emocional y ansiedad a que fueron sometidos.

En el peor de los casos, está el hecho de que cada vez existen más familias monoparentales, donde los niños crecen en un entorno de efectos negativos para su salud emocional y psicológica que afecta directamente su comportamiento, lo que podría tener relación en el aumento de la delincuencia que se vive a nivel global.