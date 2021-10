Va Salud por 130 mdp en medicamentos

Chihuahua– La Secretaría de Salud efectuará una licitación de 130 millones de pesos para adquirir 700 claves de medicamentos necesarios en el sistema estatal, informó ayer el titular de la dependencia, Felipe Sandoval.

Sin embargo, el funcionario explicó que temen que uno de los problemas que podrían enfrentar es que las empreas no participen, pues ya no tienen confianza debido a que durante la pasada administración no les fueron pagadas las facturas.

Saldoval dijo que esta administración heredó una mala imagen por las deudas que no fueron pagadas por el pasado Gobierno del Estado, lo cual inhibe la participación en las licitaciones.

Además dijo que existe la limitante respecto a lo bajos que están los precios que fija el Instituto del Bienestar, por lo que se busca incrementar el precio para que sea más atractivo a las empresas proveedoras, por lo que esperan tener una buena participación por la cantidad de claves que se estarán buscando.

Sin embargo, ante el panorama de que las licitaciones se declaren desiertas, Sandoval añadió que en caso de ser necesario se tendría que recurrir a compras directas, aunque recalcó que esto no es algo que sea adecuado para la administración estatal, ya que los precios pueden ser hasta tres veces más altos.

Al respecto la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, ha declarado en varias ocasiones que el objetivo es que para diciembre se tengan los medicamentos que hacen falta en los hospitales estatales.

Deudas en Salud

La Secretaría de Salud y el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) enfrentan una deuda de 900 millones de pesos con proveedores, la cual resulta un lastre para la instancia estatal, reveló en días pasados Felipe Sandoval, por lo que ahora se busca llegar a un acuerdo por la falta de pago que data desde el 2016.

“Lo que encontró el equipo de transición fueron deudas de casi 900 millones de pesos a proveedores, tanto de Servicios de Salud como de Ichisal”, dijo, y agregó que el pago se tendrá que valorar con la Secretaría de Hacienda, pues hay algunos que datan desde el 2016, “por lo que hay que ver la factibilidad de cubrirlos, pero lo que sí es que lo que corresponde a este año y el anterior estaremos buscando la alternativa”, concluyó.

ochavez@diarioch.com.mc