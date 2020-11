Va Quintana Silveyra por candidatura a gobernador por Morena

Chihuahua- El aspirante a la candidatura del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Chihuahua, Víctor Quintana Silveyra declaró hoy en conferencia de prensa virtual que la próxima semana acudirá personalmente a la Ciudad de México, a la sede del Partido a registrarse.

Mencionó que tuvo comunicación con el senador José Ramón Enríquez, quien es delegado del partido, el cual le envió el escrito de la convocatoria, misma que calificó de “incluyente, y me permite registrarme, así que voy a ir a México el próximo 5 de diciembre y procederé a registrarme”, enfatizó.

Señaló que luego de que se filtró la fotografía e información en los medios de comunicación locales, de la reunión que tuvieron otros aspirantes con el líder de nacional Mario Delgado, faltando solo él, de inmediato recibió mensajes y tuits de apoyo.

“De manera respetuosa le pregunte al delegado y me dijo (sic) ´Víctor no te preocupes habrá piso parejo para todos´, muchos compañeros le enviaron también mensajes a Citlalli Hernández de que era importante se me incluyera a mí como precandidato”; explicó