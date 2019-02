Va mujer por sindicato petrolero

Chihuahua— “Los días de Romero Deschamps en Pemex están contados”, dijo María de Lourdes Díaz Cruz, candidata a la dirigencia nacional del sindicato petrolero, quien ayer visitó Chihuahua en una gira de proselitismo durante la cual ha recorrido las secciones sindicales de prácticamente todo el país.

“Con este líder charro, el mayor charro de México, se van a ir sus corruptos 36 secretarios generales que han hecho de todo para perpetuarse en la dirigencia y seguir debilitando a Pemex. Estamos en la cuarta transformación en apoyo total a la política de combate a la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública”, declaró la también lideresa de la sección sindical de Tula, Hidalgo.

De cara al proceso de renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, la mujer conocida como “Lula” advirtió que Carlos Romero Deschamps y los dirigentes que lo apoyan por interés personal o complicidad, han puesto en marcha toda una farsa para simular una renovación del organismo, pero en realidad lo que pretenden es permanecer en el poder.

Díaz Cruz es la primera mujer que desde la izquierda del organismo sindical busca competir por la dirigencia nacional del STPRM, a través del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, un grupo disidente interno que pugna por la salida de Romero Deschamps.

Originaria de Veracruz, “Lula” señaló que fue promotora de movimientos obreros de diversa índole desde la década de los 70, hasta que, desde 1985, se integró al trabajo en Petróleos Mexicanos y la organización sindical.

Entonces, comentó, tanto la empresa paraestatal Pemex como el sindicato eran fuertes y los dirigentes de los trabajadores habían logrado conquistas laborales importantes que se debilitaron a partir de 1993, año en que llegó a la dirigencia Romero Deschamps, quien se mantiene hasta la fecha.

La razón de buscar la dirigencia nacional en estos momentos, explicó, es porque el sindicato ha ido perdiendo muchas de las conquistas alcanzadas en el pasado y es necesario, por el bien de los trabajadores, regresarle su fortaleza y sacarlo de la crisis en que se encuentra, producto del manejo corrupto de Romero Deschamps y su camarilla.

“La campaña para fortalecer al sindicato también busca rescatar a una empresa fuerte, también en crisis, pero que aún puede crecer”, afirmó la lideresa, quien dijo que es momento de poner un freno a los abusos y excesos, a las violaciones a derechos humanos contra los trabajadores por parte de la misma dirigencia sindical que debería defenderlos.

Señaló que las elecciones a las que convocó el actual dirigente en meses pasados fueron parte de una farsa y un proceso amañado que seguramente podrán revertir ella y sus aliados, que son la mayoría de los empleados que demandan un cambio y un combate verdadero a la corrupción que impera en el sindicato.

“Esa represión a nuestros compañeros no la vamos a permitir, no va a pasar, estamos en la cuarta transformación y no vamos a permitir más abusos ni que siga el actual régimen que pretenden perpetuar”, dijo finalmente la candidata a la dirigencia sindical, en respuesta a los intentos por mantener a Romero Deschamps y 36 secretarios generales que fueron impuestos por él, a fin de retener el poder del organismo.





