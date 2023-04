Va fracción de 4T vs TEE por plebiscito Centinela

Ciudad Juárez.— Los legisladores morenistas promoventes de la impugnación del plebiscito al proyecto de plataforma Centinela señalaron al Tribunal Estatal Electoral (TEE) de incurrir en actos de omisión al ni siquiera notificarles sobre la apertura del expediente.

“Nosotros promovimos dos recursos, los presentamos al IEE y pedimos que se turnara al tribunal desde hace 10 días y no nos ha notificado nada. El tribunal se ha visto lento y está obligado a llegar a un acuerdo, no se puede quedar callado”, comentó el líder de la fracción de Morena en el Legislativo estatal, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

El líder de la bancada legislativa de Morena argumentó que el órgano electoral trató de manipular la consulta del Proyecto Centinela y evitó avalar la realización de un plebiscito.

“El instituto se dobló ante un proyecto insignia del Gobierno del Estado”, insistió Estrada Sotelo, quien cuestionó el hecho de que hasta el momento no se conozcan los precios de las cámaras, software y todos los insumos para implementar el proyecto insignia de seguridad del Gobierno del Estado.

“La inactividad del tribunal no me parece correcta, es violatoria. Nos cuestan mucho como para que no puedan en ese tiempo emitir el acuerdo correspondiente, incluso en una época no electoral”, sostuvo el legislador.

“La ruta jurídica será un juicio ante el Tribunal Estatal Electoral, primero, por principio de definitividad, y después Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, concluyó el punto Estrada Sotelo.

De acuerdo con los resultados que dio a conocer el IEE el martes, durante los 15 días en que estuvo habilitada la consulta se obtuvieron 37 mil 688 participaciones, de las cuales 32 mil 048 personas estuvieron a favor de la Plataforma Centinela, 4 mil 624 se mostraron en contra y mil 016 contestaron “ninguna de las anteriores”.

La consulta popular terminó el 31 de marzo pasado.