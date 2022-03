Va contra ministerios públicos y exfuncionarios que fabricaron pruebas

Chihuahua.– El abogado Héctor Villasana Ramírez, defensor del exalcalde Javier Garfio Pacheco, declaró que en breve interpondrán denuncias penales en contra de los exservidores públicos y ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que fabricaron declaraciones y otras pruebas en el Gobierno de Javier Corral para incriminarlo en la supuesta venta de 16 terrenos en el ejido Labor de Terrazas, por casi 100 millones de pesos, a favor de la familia del empresario Benito Tagle.

Este lunes en conferencia de prensa, el exedil capitalino dijo que “no podía más, no me arrepiento de haber aceptado la culpabilidad ante el juez por el delito de peculado agravado, no hubiera aguantado cinco años dentro de prisión”.

“Mi salud se había dañado, soy un hombre de sentimientos y creo que sigo siendo amigo de César Duarte, espero que la ciudadanía comprenda mi situación”, dijo Javier Garfio.

Sobre el juez de control, Octavio Rodríguez Gaytán, quien afirmó que se prestó a girar la orden de aprehensión y vincularlo a proceso penal sin pruebas contundentes, comentó: “fue un verdugo, un hombre ingrato, no le deseo mal a nadie pero allá lo tendrá en su conciencia”, expresó.

A pregunta expresa de si dentro de los exservidores públicos que demandará aparece el gobernador Javier Corral, no quiso confirmar tal situación.

“Todo lo vamos a analizar en su momento, no puedo anticipar nada”; apuntó, y agregó que “el tiempo cura las heridas y pone las cosas en su justa realidad”.

A poco más de cinco años de haber sido encarcelado, mencionó que “el escarnio fue brutal para mí y mi familia, me utilizaron como trofeo político del Gobierno, pero esperé y ya es tiempo que los ministerios públicos, los peritos y demás servidores públicos que participaron respondan. Tengo los nombres de cada uno de ellos, durante prisión pude identificarlos claramente”, aseguró.

Manifestó que poco antes de que culminara la pasada administración, por el mes de septiembre de 2021, se acercó a él personal de la Fiscalía para terminar el asunto de dichos terrenos, ubicados en el ejido Labor de Terrazas, que nunca dejaron de ser parte del patrimonio de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), y por los que fue enjuiciado y sentenciado a tres años de prisión domiciliaria, inhabilitación para ocupar cargos públicos y pagar la cantidad de poco más de 400 mil pesos.

Sobre su regreso a la política, no anticipó nada, pues dijo que está dedicado a sus actividades familiares y profesionales.

En relación con la asistencia que tuvo a la toma de protesta del alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el año pasado, señaló que lo hizo por cortesía a la invitación que recibió, pero enfatizó que casi no es invitado a ceremonias políticas ni sociales por el escarnio público que sufrió en su proceso judicial.