Usan mujeres redes sociales para denunciar inseguridad

Chihuahua— Por medio de las redes sociales, mujeres chihuahuenses denuncian hostigamientos e incluso intentos de “levantones” por calles céntricas de la ciudad. Hace unos días una usuaria identificada como Raquel, publicó: “intentaron subirme a un carro gris”, en la que narra cómo se sintió perseguida y amenazada en calles del Centro de la ciudad.

“Amigos hoy intentaron subirme a un carro gris por la Avenida Niños Héroes. No pudieron la primera vez porque pedí ayuda de tres personas que lavaban su troca afuera de su local. Les dije lo que pasaba y me estuve un rato con ellos mientras observábamos el carro lo que hacía. Luego prendió direccionales y fue donde vimos que ya seguiría su camino y me cambié de carril y seguí caminando”, escribió.

A pesar de que la joven mujer es auxiliada en un principio, añade que cuando vuelve a caminar sola el carro ya la esperaba y la seguía de nuevo.

“Cuando volteo yo, ya había caminado algo de donde los señores que me auxiliaron, y el carro volvió aparecer, Nomás alcance a ver que los señores me hacían señas que me metiera a un lugar, lo intenté, pero había como tres perros que luego luego se me echaron encima. Se los juro que me bloqueé en ese momento me puse tan nerviosa porque me regresé corriendo y el carro ya estaba ahí y en eso llegaron los hombres que me ayudaron, por que vieron que se regresaron y el carro que me seguía le dio en cuanto llegaron a ayudarme porque empezaron a gritonear”, añadió.

La publicación obtuvo decenas de reacciones y fue compartido en las redes sociales, en ella, también escribe un mensaje en el que advierte a otras mujeres que tengan cuidado al caminar solas:

“Yo siempre ignoraba todo esto, soy muy ignorante pensando que jamás me pasará nada. Me puse muy nerviosa, según todas muy fuertes quererse defender con equis cosa pues yo no sirvo para eso. Cuídense mucho, traten de no traer los audífonos, el celular. Sin poner atención a lo que pasa a su alrededor”, finalizó.