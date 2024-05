Usan hoteles para el tráfico humano

Chihuahua, Chih.- Desde el año 2015, en el hotel Casa Colonial, ubicado en el bulevard Juan Pablo Segundo entre la Central Camionera y el improvisado campamento migrante del sur de la ciudad, han sido rescatados o detenidos 234 extranjeros en tres intervenciones de autoridades migratorias y de seguridad.

Los registros de operaciones de la Policía Estatal, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración, consignan el dos de junio de 2015 el hallazgo de 42 guatemaltecos que habían ingresado ilegalmente al país; el 30 de junio de 2022, el rescate de 95 migrantes que esperaban a supuestos “polleros” a que pasaran por ellos; y el 27 de abril de este año, el aseguramiento de otras 97 personas de diferentes nacionalidades.

Dicho hotel ha sido señalado como uno de los sitios que utilizan los traficantes de personas para esconder, secuestrar o incluso abandonar a los migrantes, que contactan desde otros estados del país con el ofrecimiento de llevarlos hasta la frontera con Estados Unidos.

El Diario documentó ayer, con base en testimonios de migrantes rescatados, cómo desde Centroamérica y hasta Chihuahua opera con impunidad una red de tráfico de personas que tiene control de pueblos completos, policías locales, puntos carreteros, casas de seguridad, hoteles y hasta farmacias.

Una familia hondureña narró cómo lograron escapar de un cautiverio de más de 20 días desde que fueron captados por un traficante de personas en Honduras, hasta su llegada a la ciudad de Chihuahua.

“Aquí permanecieron en cautiverio en el Hotel Casa Colonial, lugar desde donde fueron rescatados por elementos de la Policía Estatal tras llamar uno de ellos al número de emergencia 9-1-1”, detalló la información publicada.

Para el tránsito desde Guatemala hasta esta capital fueron utilizadas casas y otros lugares en diversos estados del país donde los migrantes, enganchados con promesas de trabajo en Juárez y convencidos con mensajes religrosos, duraron días con hambre y enfermedades, sujetos a insultos, acoso sexual contra las mujeres y las niñas, entre otros abusos.

“Sólo una vez detuvieron su trayecto, en un desierto, recordaron las mujeres. En ese momento, conocieron a la mafia, expresaron. Hombres fuertemente armados que se encargaron de contar al total de migrantes y si este número correspondía con los pagos que habían recibido”, citó la información. “Luego de más de 36 horas de viaje y con su hijo con una fiebre con la que ya no podía ni moverse la desesperación se hacía más grande. En Chihuahua fueron tres horas más para esperar a la persona que los iba a transportar, pero que no llegó debido a que tuvieron problemas para resguardarlos en la capital”.

De acuerdo con el trabajo periodístico, por radio los migrantes escucharon que los “polleros ya tenían el hotel al que los van a llevar aquí en Chihuahua.

“Ya aceptó la persona y ya vamos al hotel. Bueno ni modo, tocará otra vez llegar al mismo hotel, no queríamos llegar ahí porque nos agarraron ahí un cargamento. Pero no especificaron de qué. Nos llevaron al Hotel Colonial”, detalló El Diario en la información publicada.

Luego de estar en la bodega los repartieron en distintos cuartos en este hotel. En cada habitación había al menos 13 personas. En este sitio fue donde se comunicó “Tony” (presunto pollero), quien les dio la noticia de que no podían seguir su camino a Juárez, pues tenían que comunicarse con un familiar.

“Me dijo: yo ahora necesito 60 mil quetzales (120 mil pesos mexicanos) por cada uno o si no ustedes no van a salir de ahí. Cuando me dijo eso yo sentí que el mundo se me derrumbó y ya no sabía yo que hacer. No teníamos ese dinero”, narró la víctima.

CATEOS Y ASEGURAMIENTOS EN EL CASA COLONIAL

Aunque el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional no han transparentado la información de sus operativos en Chihuahua, los registros hemerográficos señalan que primero el seis de abril y luego el día 22 de abril, el hotel Casa Colonial ha sido objeto de cateos y se han asegurado a personas migrantes que estaban hospedadas en el lugar, en grupos numerosos por cada habitación.

Según la información que ha trascendido, el primer operativo registrado este año no arrojó resultados, ni detenciones ni aseguramientos, pero el del día 22 del mes pasado, sirvió para localizar y rescatar a 97 migrantes de diferentes nacionalidades.

Los reportes extraoficiales asientan que las personas fueron aseguradas y resguardadas por el INM, luego de llamadas de auxilio al 911 registradas desde el hotel.

El dato preciso del aseguramiento no ha sido difundido de forma oficial por la instancia federal a cargo de la atención migratoria, pero la narración de una de las víctimas coincide en la fecha con el operativo realizado bajo hermetismo de parte de las autoridades.

El mismo hotel Casa Colonial había sido blanco de otras intervenciones de las autoridades federales y estatales. El 30 de junio de 2022, también de acuerdo a los archivos periodísticos, los agentes ingresaron para rescatar a otros 95 migrantes, que habían llegado desde días antes y eran mantenidos ocultos en las habitaciones, sin poder salir, mientras los “polleros” o encargados de cuidarlos buscaban a familiares para pedirles dinero a cambio de su liberación.

En ese operativo, que tampoco reportó de forma oficial el INM, pero fue visible por la movilización de los cuerpos de seguridad, no hubo detenidos como presuntos responsables del delito de tráfico humano y otros contemplados en la Ley de Migración.

Otro hecho que involucra al hotel es el ocurrido el dos de junio de 2015, cuando la Policía Estatal, entonces bajo el mando de la Fiscalía General del Estado, rescató a 42 personas originarias de Guatemala, recluidos en grupos de alrededor de cinco personas en ocho habitaciones del lugar.

El comunicado oficial de esa fecha detalló que los elementos investigadores realizaban indagatorias desde días atrás ya que se hospedaron familias con varios menores en actitud sospechosa, lo que generó una indagatoria que llevo a su localización.

“Durante un operativo efectuado el día de hoy, se llevó a cabo el aseguramiento de 19 adultos y 23 menores (de entre 12 y 15 años de edad), quienes refirieron ser oriundos de Guatemala; no obstante, ningún de ellos portaba credenciales y documentos que así lo acreditara. Los indocumentados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía con la finalidad de resguardar su integridad física, proporcionándoles alimentación y asistencia médica que determine el estado de salud en el que se encuentran”, señaló la autoridad estatal.

“Las personas fueron entrevistadas por Ministerio Público, donde dieron a conocer que hace 22 días salieron de Guatemala y que habían pagado 10 mil Quetzales a un “pollero”, lo que cubría el pago por ponerlos en la frontera con Estados Unidos y para entrar al citado país tendrían que pagar otra cantidad”.

OTROS HOTELES EN LA MIRA

En años anteriores, otros hoteles de la capital han estado en la mira de la autoridad de migración y corporaciones de seguridad, según los registros de información publicada por El Diario en su momento.

Entre 2019 y 2020, han sido objetos de revisiones el hotel Balflo, de la calle Quinta y Niños Héroes; el hotel El Campanario, ubicado en el boulevard Díaz Ordaz y el hotel Cortez, de las calles Gómez Farías e Independencia, todos en el primer cuadro de la capital.

Sin embargo, únicamente en el Balflo han sido asegurados migrantes o presuntos polleros. En este lugar, el 28 de agosto de 2019, fueron aseguradas tres personas de nacionalidad extranjera con presencia irregular en el país, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República y el INM, pero las instancias no reportaron de forma oficial su situación jurídica ni el proceso que enfrentaron.