Urgen refugios seguros para víctimas: diputada

Ciudad Juárez.— En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con la finalidad de que la autoridad garantice sus derechos en una de las entidades con el más alto índice de feminicidios, la diputada local de Movimiento Ciudadano América García propuso adecuar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para mejorar y regular la operación y servicios que se brindan en los refugios a víctimas de violencia.

“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos marca la pauta sobre cómo y de qué forma deberían regirse los refugios en los estados del país, y en lo cual el estado de Chihuahua queda sumamente relegado, tanto en legislación como en práctica”, planteó la legisladora, cuya iniciativa será debatida en comisiones del Congreso estatal esta misma semana.

Mencionó que si bien el Estado cuenta con refugios públicos y a pesar de que existen diversos centros privados que contribuyen con la causa, la realidad de las cosas es que son sumamente limitados en comparación con la incidencia delictiva y situación real de la violencia contra la mujer.

García señaló que el presupuesto que se les ha asignado a los refugios es totalmente incierto, ya que el Paquete Económico que se presentó por parte del estado de Chihuahua no determina una cantidad contundente y asignada para estos lugares; además, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres carece de un presupuesto que permita cubrir las necesidades actuales, sumándole que no existe una transparencia ideal como para conocer cómo se distribuye dicho presupuesto y no se ha tenido noticia, hasta la fecha, sobre cómo y cuánto se va a invertir en los refugios.

En ese sentido, propuso adecuar la temporalidad de las personas en los refugios, ya que la ley estatal vigente menciona que, en todo momento, las mujeres víctimas de violencia podrán decidir sobre su permanencia en los refugios, aun cuando su salud mental o su entorno siguen siendo vulnerables.

“No considero conveniente fijar una temporalidad específica en cuanto a la permanencia de las víctimas de violencia en los refugios; sin embargo, considero de suma importancia que los espacios ofrezcan un acompañamiento profesional tanto de personal médico, psicológico y jurídico, y que sea este equipo quien realice un dictamen en el que se evalúe la condición de la víctima y en base a ello se establezcan los límites de permanencia según cada caso”.

Hijos desamparados

Otra modificación que debe realizarse a la Ley Estatal es referente a contemplar la estancia en el refugio de las hijas e hijos de la víctima, ya que la Ley General así lo establece.

“Es un tema muy atinado, ya que se tiene el antecedente de casos en que los hijos quedan totalmente desamparados, ya sea porque no existe la asesoría adecuada o porque la víctima realmente no se encuentra en condiciones de determinar por sí misma el proceder de sus hijas e hijos”, resaltó.