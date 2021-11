Urgen medicinas vs el cáncer, claman organizaciones

Chihuahua.— Representante de la organización Fernandito Lazalde Quiero Jugar A.C., a nombre de otras organizaciones como AMANC Chihuahua, se presentaron en el Congreso del Estado para apoyar el reclamo por medicamentos contra el cáncer para salvar la vida de niños en todas las regiones de la entidad.

“No nos están dado apoyo, estamos batallando bastante, nos acercamos a empresarios y al público en general. Aparte de medicamento se necesitan traslados, comida especial, agujas especiales, medicamento para las llagas, medicamento para dolor… estamos pidiendo apoyo para que respalden a las asociaciones civiles, que el Gobierno devuelva donatarias y devuelva el apoyo que se está quitando”, comentó Jahzeel Tapia, quien denunció que el Gobierno Federal les ha puesto muchas trabas para la gestión de recursos dirigidos a la supervivencia de los pacientes infantiles.

“Ya le ayudamos mucho al Gobierno y esto no es una simple gripa, estamos en ruina económica y ya van dos años en los que no hemos visto la luz, no tenemos servicio médico, nos quitaron el Seguro Popular y el INSABI no cubre muchas cosas”, comentó Rocío Varela, secundada por Yadira Enríquez, ambas de Parral, quienes señalaron que el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua no cuenta siquiera con insumos básicos, que al final ellos también deben costear.

Graciela Acosta, de Delicias, comentó que en su región, de vocación agrícola, se cree que el uso de fertilizantes y agroquímicos, además de que la sustracción de aguas profundas contiene en su composición metales pesados que provocan esta enfermedad entre la población, mientras que en Parral, el bombeo de agua con minerales también es una de las causas del cáncer.

Presentes desde el espacio destinado a los visitantes al recinto legislativo, padres de pacientes oncológicos infantiles reprocharon expresiones como las de Óscar Castrejón, de Morena, quien justificó que no hay medicinas porque antes el Gobierno las adquiría con empresas ligadas a personajes políticos como Roberto Madrazo y Miguel Ángel Osorio Chong.

El diputado Francisco Sánchez, desde la tribuna legislativa pidió votar con celeridad el exhorto a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda Federal para que sin pretextos, surta los medicamentos contra el cáncer y evite muertes inminentes por esta carencia.

El coordinador de los diputados del PRI, Noel Chávez Velázquez, secundó la propuesta de Sánchez Villegas y pidió también que la Federación deje a un lado los pretextos, que castigue la corrupción que señala y surta con proveedores éticos dichos insumos, “pero que lo haga”.

“Se están muriendo los niños, dicen que van a comprar las medicinas tres veces más baratas, pero no las hay; si señalan que había corrupción, también había medicamentos, no había muertos, se atendía… Todos señalan que el neoliberalismo, que los temas de corrupción, pero es un señalamiento vano, que hasta hoy no implica a nadie porque nadie está en la cárcel; ¡Vamos a seguir de manera incisiva con el tema de salud!”, llamó Chávez Velázquez.

El carácter de urgente resolución del exhorto se votó con 25 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones y su contenido general también fue aprobado con 26 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.