Urge negociación entre Estado y Federación: Cabada

El Gobierno del Estado y el federal deben sentarse a negociar y quitarle el sesgo político al asunto del agua en las presas para beneficio de todas las partes, manifestó ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Reconoció que el Cabildo ha decidido no meterse en decisiones políticas y el jueves pasado en la sesión ordinaria aprobó únicamente por unanimidad hacer el exhorto a la Federación para que envíe a esta ciudad más elementos de la Guardia Nacional (GN).

El acuerdo original era pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que reubique en Juárez a los efectivos de la GN asignados a las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero del estado de Chihuahua.

El punto fue presentado por la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), integrada por Amparo Beltrán y Enrique Torres, pero el edil independiente coordinador de la comisión de Seguridad Pública, Alfredo Seáñez, propuso modificarlo, y así fue aprobado por unanimidad.

Torres agregó que la Guardia Nacional ha sido utilizada para despojar a los campesinos del agua que les pertenece “y asesinarlos si se oponen”.

“Qué bueno que el Cabildo decidió no meterse en cuestiones políticas, no meterse ni entre el Gobierno federal ni entre el Gobierno del Estado, yo lo he dicho; deben sentarse a negociar de manera prudente, donde haya beneficio para todas las partes, se cumpla con el tratado, pero sobre todo se garantice el ciclo agrícola del próximo año”, declaró Cabada.

Manifestó que el sesgo político no deja avanzar este problema, “es momento de quitarle el tema político al conflicto y resolverlo en un tema práctico, que se pueda cumplir con las dos partes”.

Agregó que independientemente del tema de las presas, Juárez necesita más elementos de la Guardia Nacional.

“Eso nos dará la posibilidad de tener una presencia mayor más participativa por parte de la Guardia Nacional y que se den mejores resultados”, mencionó.

Expuso que la solicitud que han hecho el Estado y el Municipio es que en esta ciudad haya cuando menos 900 soldados de la GN.

“A veces nos muestran (que hay aquí) 220 elementos o nos señalan que hay 220, otras veces desciende la cantidad, pero me parece que tiene algún sentido de justificación, porque no tienen las condiciones donde tenerlos, ya construidos los cuarteles no habrá pretexto para que el Gobierno federal haga presencia real”, comentó.