Una factura de complicaciones y muerte

Chihuahua.- En la última semana Ofelia ha ido tres veces a la farmacia del Seguro Social a recoger los medicamentos –recetados por un médico de esa institución- para control de la presión arterial alta que padece desde hace casi siete años. Sin embargo, las tres veces la respuesta ha sido la misma: “No hay”, “Venga en dos días”, “Ya se terminaron”.

La presión arterial de Ofelia se ha mantenido controlada gracias a que le restaban cinco pastillas del mes anterior, pero en breve se quedará sin medicamento, situación que le ocasionará problemas a corto y largo plazo ya que, aunque después consiga medicinas, los “Sube-baja” de presión le dejarán consecuencias.

De acuerdo con Javier García especialista en Medicina Interna, el cuerpo humano tiene “memoria metabólica” lo que significa que el organismo recuerda cada descontrol que se produce en él.

“La definición de Memoria Metabólica se refiere a la condición producida por un descontrol metabólico en pacientes Diabéticos e Hipertensos que incrementa considerablemente las Complicaciones crónicas de ambas enfermedades a consecuencia del descontrol en la Glucosa en Sangre y a el descontrol de la presión arterial. Si un organismo dura algún tiempo con la glucosa elevada o la presión arterial descontrolada, sigue recordando este descontrol por meses o años aunque se controle; es decir, si durante 2 años ha estado irregularmente tratado, este organismo tendrá mayores complicaciones micro y macro vasculares con consecuencias tales como mayor prevalencia de nefropatía diabética lo que dará pie a mayor incidencia de insuficiencia renal, más pacientes que requerirán diálisis y/o trasplante renal. Hablamos de que esta cifra aumentaría hasta en un 70 por ciento”, dice el especialista.

Pero la falta de medicinas no solo causaría afectaciones renales, también –de acuerdo con el experto- habría un incremento de hasta el 40 por ciento en casos de retinopatía diabética y posible ceguera, enfermedad vascular periférica o pie diabético incrementando hasta un 50 por ciento la posibilidad de amputaciones.

De igual forma, la cardiopatía isquémica (o infartos cardiacos con muerte) tendrían un repunte de 15 a 20 por ciento, la enfermedad vascular cerebral, ictus cerebral o derrame cerebral (conocida como embolia) aumentaría hasta un 70 por ciento por el hecho de no lograr un control apropiado.

“Esta situación nadie la hace notar pero es un problema importante que le abona más al ya de por sí grave problema de salud pública y gasto que representa la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Aun y cuando se regularizara y normalizara el abasto de las medicinas en las próximas horas, días, semanas o meses, el daño ya está hecho. En Chihuahua los próximos días, semanas, meses o hasta 4 años, morirán más personas a causa de la falta de medicinas ya que el organismo no olvida, tiene esta memoria metabólica que no lo permite, por el contrario, nos lo recordará continuamente. La falta de fármacos como la insulina, hidroclorotiazida, amlodipino y otros tantos durante los últimos años cobrará una factura de complicaciones y muerte”, dice el entrevistado.

El desabasto de medicamentos ha sido una constante no solo en el Seguro Social sino en los servicios médicos de Ichisal, pensiones Civiles del Estado, Seguro popular, Issste, etc. lo que ha llevado a que los pacientes que tienen la posibilidad económica de hacerlo, compren sus medicinas, pero aquellos que no cuentan con los recursos necesarios se quedan sin lo necesario para hacer frente a toda clase de enfermedades principalmente las crónico degenerativas como es el caso de Ofelia.