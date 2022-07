Una denuncia más contra Javier Corral

Chihuahua.— El exgobernador Javier Corral acumuló una denuncia más luego de que el consejero de la Judicatura, Luis Villegas Montes, lo denunció ayer por la vía civil.

La querella es debido a las declaraciones que hizo el exmandatario a medios de comunicación nacionales en las que señaló a Villegas Montes de haber sido testigo de descargo en el proceso que se le siguió a César Duarte en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“Estoy exigiendo que se retracte y ofrezca disculpas públicas por que todo lo que ha dicho Javier Corral es una mentira”, dijo Villegas luego de que le fue recibida su denuncia en Oficialía de Partes del Centro de Justicia en esta ciudad.

Acompañado del abogado Gerardo Cortinas Murra, el consejero Villegas habló sobre el recurso presentado.

“Estamos hablando de una demanda civil en contra del exgobernador Javier Corral. Es una responsabilidad de carácter contraactual en la cual se le están reclamando los dichos y las mentiras que ha dicho sobre mi persona. Lo hizo en medios nacionales y básicamente es reclamar responsabilidad para exigir se retracte y que ofrezca disculpas públicas”, dijo.

Agregó que después de haber presentado la demanda, se le debe notificar a Corral y se buscará emplazarlo a juicio.

“Por eso estoy pidiendo que se le emplace por edictos, porque como anda de tingo al tango, yo sé dónde vive, pero lo que le pido a la autoridad es que se cerciore del domicilio para poder iniciar el procedimiento. Yo calculo que va tardar el emplazamiento porque Javier es un hombre que no da la cara, no responde de manera directa, es un hombre retorcido”, mencionó.

Villegas explicó que los alcances de su denuncia se constriñen a exigirle que se retracte y que ofrezca disculpas públicas, “lo que es difícil que quiera hacer, pero eventualmente en un incidente del liquidación se exigiría un pago por la aceptación en lo que reconocemos como daño moral.

“Entre las expresiones que hizo Corral, básicamente me atribuye conductas que son falsas en relación al exgobernador César Duarte y como él hace aseveraciones tajantes de que tiene conocimiento del procedimiento en Miami, y me atribuye una serie de conductas que son completamente falsas. Yo nunca me trasladé fuera del estado, jamás he sido testigo de algún juicio de esa naturaleza, él está mintiendo abiertamente”, mencionó Villegas.

Abundó que las declaraciones de Corral Jurado las hizo para el medio W, en el que además presentó un documento notarial, en el cual se acredita la misma.

Sobre el motivo de involucrarlo, Villegas Montes respondió que “Javier Corral es un hocicón, es un hombre que no piensa antes de hablar y dada la experiencia que tiene en las personas que le escuchan, pero yo lo conozco desde hace mucho tiempo y es un hombre que habla sin pensar y hace afirmaciones a diestra o siniestra”, finalizó.