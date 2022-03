‘Un reto’, que chihuahuenses salgan a votar, consideran

Ciudad Juárez.— Integrantes de la organización civil Que Siga la Democracia consideraron un reto que salgan a las urnas el próximo 10 de abril más de un millón 150 mil chihuahuenses para decidir si se revoca o no el mandato del presidente de la república.

Dicha cantidad representa el 40 por ciento del padrón nominal de la entidad, pero deberá hacerlo en tan sólo mil 757 casillas que se instalarán en todo el territorio estatal.

En conferencia de prensa ayer, integrantes de la organización civil, entre ellos exdiputados federales de Morena, afirmaron que están listos para salir a las calles de cara a la jornada para invitar a los votantes a que participen, pero señalaron que de entrada el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue poniendo trabas.

Firmas invalidadas

Gabriela Jiménez, presidenta nacional de la organización, destacó que a nivel nacional se reunieron más de 11.8 millones de firmas, de las cuales 9 millones fueron revalidadas por el INE. En Chihuahua se consiguieron 198 mil 500, pero sólo fueron avaladas 104 mil.

Eso fue considerado “un gran logro”. “A pesar de todos los obstáculos, los hemos podido superar”, dijo, pero lo consideró “un reto”, aunque no descartó que se pueda seguir adelante.

“Así de fácil, como podemos reunir más de 11.8 millones de firmas a nivel nacional, igual de fácil podríamos revocar algo. La idea es que hoy el presidente Andrés Manuel (López Obrador) es el primero en someterse a la revocación de mandato”, resaltó.

Aseveró que, de no ganar la consulta, no se va a impugnar, y recordó que el presidente así lo afirmó, que se va a someter a la decisión de los mexicanos.

Critican falta de austeridad

No dejó pasar que el INE ha puesto trabas para la realización, considerando que no tiene presupuesto, pero no ha reducido el salario de sus magistrados ni la renta de vehículos para uso personal para ellos mismos.

“Acaba de pasar una elección y ¿dónde está todo eso que ya gastaron?, ¿dónde están las sillas?, ¿dónde están las mesas?, ¿dónde están las mamparas?, ¿por qué no se reutilizan?”, cuestionó.

Finalmente se dio a conocer que de las mil 757 casillas que se instalarán en el estado, 775 estarán en Juárez.