‘Un Chihuahua mejor es posible’

Chihuahua.- Es don Luis H. Álvarez referente inocultable, palpable y sensible para la gobernadora Maru Campos.

Fue el recuerdo del fallecido dirigente nacional del PAN, excandidato presidencial panista y primer alcalde albiazul en Chihuahua, –cuyo óleo tiene en su oficina de Palacio– el que quebró la voz de la mandataria en su Informe de Gobierno.

Con voz entrecortada, en el momento más emotivo de su discurso –que duró dos horas y 13 minutos– la gobernadora María Eugenia Campos Galván se refirió a él con palabras de agradecimiento ante la ovación del público asistente.

“Don Luis se atrevió a decir que un Chihuahua mejor era posible”, dijo la mandataria, quien además criticó el autoritarismo de los gobiernos.

Ahí estaban juntos, sentados en primera fila seis “suspirantes” a la presidencia de la República para el 2024 por los partidos PAN, PRI, PRD y Morena. De ellos, el único con posibilidad es Adán Augusto.

El I Informe de la gobernadora celebrado ayer por la mañana en el Centro de Exposiciones de la ciudad de Chihuahua reunió no sólo a la cúpula del panismo nacional y estatal, gobernadores de diversos estados, el expresidente Vicente Fox y otras figuras importantes de la clase política y empresarial de Chihuahua, sino también sirvió de pasarela política.

El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda; el presidente del CEN del PAN Marko Cortés Mendoza; la senadora Lilly Téllez, quien sorpresivamente se decantó en estas tierras norteñas a favor de la gobernadora de Chihuahua, si ésta fuera la abanderada de la alianza PRI-PAN-PRD; el ex secretario de Gobernación en el sexenio pasado, Miguel Ángel Osorio Chong; el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera y cerrando la lista de invitados especiales el titular de la Segob Adán Augusto López. Todos aprovecharon para saludar y tomarse la “selfie” con cuanto asistente podían.

Además de ellos, los exgobernadores Reyes Baeza, Patricio Martínez, Diódoro Carrasco, Carlos Mendoza Davis, José Rosas Aispuro y Martín Orozco Sandoval. Estuvieron los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez; de Querétaro, Mauricio Kuri; de Aguascalientes, Teresa Jiménez; y de Yucatán, Mauricio Vila.

También el expresidente Vicente Fox, diputados federales, una veintena de presidentes estatales del PAN, además de los alcaldes Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla.

Pasadas las ocho de la mañana las dos salas “A1” y “A2” del Centro de Convenciones comenzaron a recibir a los primeros invitados que con pulsera “diamante” que les fue colocada previamente en el filtro de acceso, tuvieron la oportunidad de degustar un desayuno tipo lounge.

“Chéquele bien señorita, mi nombre debe aparecer, me llamaron ayer para confirmar la asistencia”, expresaba angustiado uno de los varios invitados que no pudieron entrar a la zona “VIP” de la política estatal y nacional.

En la primera sala la “A1” se congregaron decenas de personajes de la vida política estatal, desde los alcaldes de Juárez y Chihuahua hasta empresarios como Samuel Kalisch, el presidente de Coparmex Salvador Carrejo, Miguel Guerrero Elías de Coder; Román Rivas, presidente de Índex, el presidente de Canaco Omar Armendáriz, directivos de Canacintra; por el Grupo Chihuahua ahí estaba Antonio Ferreiro, así como directivos y dueños de medios de comunicación.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez, andaba muy saludador así como las diputadas federales panistas Laura Contreras, Rocío González y la diputada de Parral María de los Ángeles Gutiérrez.

El magistrado de la Primera Sala Penal Jorge Abraham Ramírez no se le despegaba al alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar, con quien compartió el pan y la sal.

Los ex alcaldes priistas Gustavo Ramos Becerra y Mario de la Torre platicaban amenamente y en tono de broma recordaban cuando le ganaron la capital a figuras reconocidas del PAN.

La única diputada local de Morena que asistió al informe de Maru Campos fue la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, todos los demás, los diez legisladores morenistas le hicieron el desaire a la titular del Poder Ejecutivo estatal en su Informe.

–¿No se sintió sola?–, se le preguntó al finalizar el evento a la legisladora de Morena, “nombre (se suelta riendo), ¿no vio quién estaba a mi lado?”, en referencia al secretario de Gobernación Adán Augusto López.

En la sala adjunta “A2” fueron conducidos otros invitados y donde también hubo desayuno tipo lounge pero con delegados y funcionarios federales, siendo el gran ausente el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Me hubiera tocado estar en la primera sala, estaba ahí más buena la grilla”, expresaba uno de los comensales al señalar con su mano la A1.

Entre los exgobernadores que ingresaron a Expo Chihuahua para el Informe figuró Patricio Martínez, quien era el único que traía puesto cubrebocas para evitar cualquier contagio viral ante la congregación masiva de personas. Fue entrevistado por reporteros pero no se lo quitó , “no se le escuchaba bien lo que decía”, se lamentaban los comunicadores.

Empero momentos después, pasadas las 13:35 horas, el mismo Patricio al concluir el Informe de la gobernadora logró acercarse hasta el frente principal donde estaba el expresidente Vicente Fox y lo saludo de abrazo, quitándose ahí sí el cubrebocas para que el ex mandatario panista lo escuchará bien.

Un discreto José Reyes Baeza no pasó desapercibido, pues fue el único que mencionó públicamente la gobernadora Campos en su discurso que comenzó a las 11:22 horas. Reyes llevaba consigo, casi como escoltando, a Claudia Ruiz Massieu Salinas, la exsecretaria de Relaciones Exteriores y de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Maru es una amiga y aliada”, dijo en breves palabras Massieu, mientras Reyes Baeza se apresuraba para sacarla del recinto, casi como para que no fuera entrevistada por los representantes de los medios de comunicación.

Fue poco después de las 11 de la mañana cuando Fox con sombrero, botas y chamarra de cuero, hizo su llegada al Centro de Exposiciones y jaló los reflectores, pues decenas se acercaron de inmediato a saludarlo y pedirle fotos.

En el exterior se encontró casualmente con José Reyes Baeza, a quien le gritó a corta distancia, “exgobernador, ya no saludas”. Entonces Reyes se apresura a su encuentro, lo saluda de abrazo y le responde, “estamos muy bien, me da gusto verte ¿y la señora (Martha Sahagún), bien?, le revira con la pregunta el priista. “La señora está bien, nomás que no viene”, expresó Fox, quien justifico la ausencia por compromisos familiares.

Ya en el interior, tras evadir a varios reporteros quienes le pedían opiniones del informe de la gobernadora de Chihuahua y también sobre la elección presidencial del próximo año, se dirigió entonces a la primera fila donde estaba el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien fue su secretario de Gobernación en el sexenio 2000-2006.

Creel conversaba en ese momento con el líder nacional del PAN Marko Cortés y ahí juntas estaban la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, y la presidenta del Congreso local, Adriana Terrazas.

“Déjame decirte”, le dice Creel a Fox, “en este estado tres mujeres presiden los Poderes”, señalando así a Myriam y Adriana, quienes se tomaron entonces la foto del recuerdo.

La declaración sorpresa la hizo la senadora Lilly Téllez, quien anunció que ella y Maru Campos eran amigas y si la chihuahuense fuera la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD en el 2024 a la silla presidencial, ella se le sumaría.

En menos de 50 metros lineales que medía el templete principal en forma de “T” que se utilizó para el Informe de Maru Campos, en la primera fila estaban los seis personajes de la vida política nacional, todos aspirantes presidenciales, por un momento simultáneamente tomándose fotos en grupos separados.

“A las personas que están arriba del templete favor de bajarse”, advertían por ocasiones los encargados de la logística, ante el riesgo de que éste colapsara por el peso, pues cuando concluyó la ceremonia, muchos se subieron de manera imprudente para acceder y estar más cerca de los personajes de la vida política nacional.

El Informe de la gobernadora Maru Campos concluyó a las 13:35 horas. El titular de la Segob Adán Augusto López se retiró por la parte de atrás al templete a poca distancia de Santiago Creel y de Marko Cortés.

La gobernadora de Chihuahua fue quien terminó siendo la última en retirarse del recinto, tras saludar a cientos de invitados, en lo que pudiera ser considerado el primer cónclave panista del año, de cara a las próximas elecciones federales de 2024.

La pasarela estuvo buena.