Ultramaratón será fuente de inspiración artística para Karla

Chihuahua.- Karla Daniela Ramos oriunda de Valle de Bravo y campeona de los100 kilómetros del Ultramaratón de Los Cañones, usará esta carrera como fuente de inspiración en su próxima obra ya que además de correr, también es pintora.

La joven de 36 años es egresada de la Escuela Nacional de Artes y según sus palabras, esta competencia ha sido una de las más bonitas debido a los paisajes que tiene Guachochi, específicamente el cañón de La Sinforosa.

"Estoy súper feliz la verdad es la carrera más bonita que he entrado; osea, toda la gente con la que corres. Todos los abastos con agua, porque sí me ha tocado carreras en las que no hay agua. Había fruta y te sientes bien cuidado en la carrera, en el buen sentido, hay mucha seguridad" dijo Karla.

En este mismo sentido, dijo que las vistas son divinas y que ella pinta muchos paisajes por lo que este ultra además, le aportará mucho en su carrera.

"Yo me dedico a la pintura y estas carreras me llenan y me inspiran mucho. En esta ocasión, esta competencia me servirá mucho", finalizó la campeona.