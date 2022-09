Última parada; sepultan a 4 en Ahumada

Pobladores de Villa Ahumada recibieron ayer los cuerpos de los cuatro habitantes de su comunidad que perdieron la vida la tarde del miércoles en el paradero de venta de burritos y quesadillas, cuando un tractocamión volcó sobre ellos.

A bordo de cuatro carrozas que salieron desde esta frontera, Abel Vega, de 48 años, “Tortugo”; Carlos Adrián Sánchez, de 39, quien era conocido como “Calín”; Edgar Javier Orozco, de 42 años, conocido como “Gago”; y Omar V. R., de 24 años, a quien llamaban “La Piña”, llegaron hasta la Unión de Vendedores Benito Juárez, ubicada en la avenida principal de Ahumada, para después ser velados por separado.

PUBLICIDAD

Frente a un altar con flores, veladoras, vasos de agua y fotografías de las cuatro víctimas, a casi 48 horas de la tragedia que terminó con la vida de diez personas y dejó heridas a 15 más, los vendedores colocaron sillas para recibir los ataúdes de los hombres con quienes compartieron por años su trabajo.

Abel y su sobrino Omar fueron trasladados al velatorio municipal, ubicado en la colonia Barrio Chihuahuita, donde fueron rodeados de flores y fotografías, mientras que los cuerpos de Carlos Adrián y Edgar Javier fueron trasladados cada uno a sus domicilios.

Abel y Carlos Adrián se dedicaban a la venta de burritos y quesadillas, en tanto que Edgar Javier y Omar trabajaban limpiando los vidrios de los vehículos que se detenían a consumir alimentos, comentaron sus compañeros, entre quienes se encontraba Manuel Escobedo, de 50 años, que pudo salvar su vida gracias a que logró alcanzar a correr antes del impacto.

Entre consternación y dolor, pero con la exigencia de justicia, familiares y amigos velaron ayer a las víctimas del accidente en Ahumada.

Omar Vega Fierro, papá de Omar y hermano de Abel Vega agradeció el apoyo que la gobernadora María Eugenia Campos les ha brindado, así como los presidentes municipales de Ahumada y de Juárez.

Sin embargo, dijo que pedirán justicia, que no se olviden de ellos y que no los dejen desamparados ya que las víctimas tenían familias y ahora ya no cuentan con su principal sustento.

Afuera de la funeraria donde velaban los cuerpos de Abel y Omar fue colocado un sonido con la música que les gustaba a ambos, principalmente norteño y banda.

A unas cuadras de ahí, al otro lado de la ciudad, velaba en una templo cristiano a Edgar Javier Orozco “Gago”.

Junto al féretro había coronas de flores y de fondo alabanzas. El templo era al que semana tras semana acudía Edgar Javier con su familia.

Omar, hijo adoptado por Edgar Javier Orozco “Gago”, lloraba frente al féretro mientras conocidos y amigos llegaban para abrazarlo y darle el pésame.

El joven de 17 años indicó que Orozco era su papá ya que asegura que desde los 2 años llegó a su vida y lo apoyó en todo e incluso le enseñó a trabajar también en “Los Tejabanes” vendiendo burritos.

“Llegó cuando tenía yo 2 años y estámos amolados, se hizo cargo de nosotros y nos sacó adelante; él también andaba mal, tomaba mucho, hasta charanda, mi mamá lo cambió, era trabajador y responsable”, asegura.

“Cuando yo trabajaba en la madrugada iba y me acompaña o me daba vueltas, siempre estaba al pendiente de mí, el martes yo estaba malo y fue y me llevó unas pastillas”, recuerda.

El joven de 17 años está por terminar la preparatoria y lo que más le duele es que su padre no estará junto él y su mamá para verlo graduarse.

Hoy al mediodía habrá celebraciones religiosas en diferentes templos, por la tarde se contempla un homenaje y finalmente serán llevados al panteón municipal.

Apoyo a familias

A través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave) Zona Norte, la Fiscalía General del Estado (FGE) apoyó a las familias con los gastos funerarios, además de que les ofreció apoyo psicológico, se informó.

La FGE también dio a conocer ayer las identidades de las otras seis víctimas mortales del accidente e informó que tres personas más permanecen hospitalizadas.

Tras la volcadura del tractocamión que viajaba desde Ciudad Juárez, perdieron la vida Efraín H. M., de 54 años, y Virginia M. E., de 84 años, originarios de Namiquipa, Chihuahua; Carlos Roberto C. G., de 61 años, de Ciudad Juárez; Baltazar R. A., de 22 años, y María del Carmen M. C., de 51 años, originarios de Veracruz; y María del Rosario C. L., de 64 años, originaria de Fresnillo, Zacatecas.

También murieron Abel V. F., de 48 años; Edgar Javier O., de 42 años; Carlos Adrián S. C., de 39 años, y Omar V. R., de 24 años, originarios de Ahumada, Chihuahua.

En cuanto a los servicios funerarios de las 10 víctimas mortales se dieron un total de ocho servicios funerarios con sus respectivos traslados: cuatro víctimas fueron llevadas a Ahumada, una al estado de Veracruz, dos a Namiquipa y una más a Torreón, Coahuila, informó la FGE.

Las tres personas que continúan hospitalizadas son Adrián G. N., de 41 años; Rocío del Carmen H. A., de 38, y Carlos Roberto V. U., de 32 años de edad. (Hérika Martínez Prado / Josué Serna / El Diario)

hmartinez@redaccion.diario.com.mx