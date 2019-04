'Tumban' prueba de Fiscalía en juicio vs 'La Coneja'

Chihuahua.- Un documento de prueba usado por Fiscalía General del Estado (FGE) en el juicio oral contra el priista Alejandro G. G., fue rechazado por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Se trata de un documento relacionado a la orden de compra de Hacienda de diciembre del 2015 para pagar a la empresa Jet Combustibles, ligada al imputado, para 19 horas de vuelo por traslado aéreo de personal.

La peculiaridad del documento es que tiene oculto físicamente el nombre y firma de un funcionario que está como testigo de identidad reservada, lo cual refutó la defensa del priista.

Para ello se decretó un receso a fin de que la Fiscalía pudiera presentar el documento original a la defensa y poder continuar la audiencia de hoy, que es la cuarta del juicio penal contra Alejandro G.

Sin embargo la propia representación del MP no pudo presentar el documento sin la marca dado que así se aceptó como medio de prueba.

No obstante el tribunal consideró que se vulnera la defensa del imputado al no conocer ese dato en específico.