‘Truenan’ IP y diputados por nuevo préstamo

Chihuahua— Mientras que el sector privado dijo que no desea más deuda del Gobierno del Estado, diputados del PRI y el PAN, indicaron que los chihuahuenses ya no están de acuerdo con el manejo de las finanzas y que el próximo año ya no permitirán más endeudamientos.

La presidente de Canacintra, Claudia Manríquez Gardea, precisó que por la desaceleración económica, las empresas pasan por un difícil momento financiero, lo cual, suponen, también es la misma situación en el sector publico estatal.

Sin embargo, dijo que se ha pedido información a las autoridades sobre el destino o aplicación de ese nuevo financiamiento y tener clara la necesidad real.

Ayer el diputado del PRI, Omar Bazán, informó que el Estado solicitará un nuevo crédito a corto plazo por la cantidad de 3 mil 500 millones de pesos, para pagar aguinaldos y otras ‘urgencias’ de fin de año.

Manríquez Gardea agregó que las empresas también muestran un menor flujo de dinero por la desaceleración de la economía durante este año, y lo que se piensa es que también a nivel gubernamental pasa lo mismo.

Señaló que el Consejo Coordinador Empresarial está abierto a platicar sobre ese nuevo crédito del que se habla, y ser muy puntuales sobre qué rubros se va a utilizar.

“Nadie quiere más deuda, a nadie le gusta ese endeudamiento”, agregó la presidente de Canacintra, y precisó que eso debido a que no se ve con claridad qué va a pasar el próximo año con los presupuestos de los gobiernos.

Finalmente apuntó que se requiere entonces ser cautos con el manejo financiero, toda vez que se ve un cierre de año complicado para todos los sectores.

Por otra parte, la diputada integrante de la Comisión de Programación y Hacienda Pública, Rocío Sarmiento Rufino, aseguró que son los chihuahuenses quienes ya no están de acuerdo a que se siga endeudando al estado.

La legisladora por Movimiento Ciudadano informó que hasta el momento el diputado Jesús Alberto Valenciano García no ha llamado a comisión para analizar de manera conjunta el nuevo préstamo solicitado por el ejecutivo estatal Javier Corral Jurado.

“No ha habido ninguna cita para analizar el tema por parte del presidente de la Comisión”, comentó Sarmiento Rufino. Finalmente, la integrante de la actual legislatura declaró que desde el interior de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública deberán de ser muy cuidadosos a la hora de debatir este tema.

Finalmente, el diputado por Acción Nacional (PAN), Miguel La Torre Sáenz, adelantó que para el ejecutivo fiscal 2020, los diputados no estarán permitiendo una vez más al ejecutivo Javier Corral Jurado solicite nuevos créditos y de esta forma endeude cada ve más al Estado.

“Espero que esta sea la última, que esté sea el último crédito a corto plazo que se tenga, porque sino fuera así quiere decir que la gente que está trabajando en temas hacendarios no está haciendo el trabajo correcto”, comentó La Torre Sáenz.

El diputado aseguró que gracias a todo el esfuerzo que han efectuado y sobre todo con el apoyo que han dado desde el interior del Congreso, no se deberá de volver a permitir que se vuelva a repetir la misma escena para el siguiente año.

Además aseguró que deberá de ser trabajo de Javier Corral Jurado, así como del titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez quienes deberán de dejar de decir pretextos para volver a solicitar estos créditos, ya que se les ha dotado de todas las herramientas para dejar de lado las solicitudes de nuevos préstamos.

En entrevista telefónica, el diputado por el albiazul desacreditó que la reestructura de la deuda siga sin arrojar los primeros frutos, unos de ellos el dejar de estar solicitando créditos a corto plazo para cubrir necesidades básicas.