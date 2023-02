Triunfa el amor

Chihuahua.– El amor y la amistad son dos de los pilares más importantes para la sociedad. Tal es el caso de Omir, quien conoció a “su media naranja” en Bogotá, Colombia; de Karla, quien tiene casi 22 años de casada con Rigoberto, y de Karina, que mantiene su amistad, cariño y lealtad hacia su amiga fallecida.

Hoy, Día de San Valentín, recuerda las buenas obras realizadas por Valentín de Roma, que promovía el amor universal y la afectividad.

La fiesta, originada por la Iglesia católica como contrapeso de las festividades paganas del Imperio romano, significó también la expansión del cristianismo en toda la Eurafrasia romana.

Su secreto: respetarse

Karla Zarahi Bustillos Anaya y Rigoberto Marín Trejo cumplirán 22 años de casados el 24 de febrero; su secreto a lo largo de todos estos años ha sido ser los mejores amigos, quererse tal y como son, pero sobre todo respetarse y amarse.

“Nosotros nos conocimos en el Tec II, ahí tomábamos clases y bueno, ahí comenzó nuestra historia; ya estamos por cumplir 22 años y hemos sido muy felices al lado de nuestros dos hijos: Rigoberto, de 19 años, y Santiago, de 13”, expresó Karla.

Para ellos, el matrimonio es una oportunidad que les ha brindado la vida y la sociedad para compartir su vida con alguien más.

“El amor y el respeto han sido la base de nuestro matrimonio, nos mantenemos enamorados, así como la vida cambia, cambia el amor, que en nuestro caso cada día es más sólido, muy diferente al de hace 22 años, es un amor más maduro, más fuerte, más comprometido”, explica Karla.

“Luchamos juntos, de la mano, apoyándonos en lo individual y en lo que como pareja y familia queremos lograr, deseamos siempre contribuir con nuestra forma de vida a una mejor sociedad al educar a nuestros hijos en valores”, agrega.

Al cuestionarles qué es para ellos el matrimonio, Karla y Rigoberto respondieron que es una decisión que no se debe tomar a la ligera. “Es una forma de vida donde el egoísmo no tiene lugar, se puede estar casado sin perder tu esencia; es construir, es evolucionar, pero juntos”, afirman.

Karina y Rigoberto reiteraron la importancia de ser mejores amigos para mantenerse unidos.

Un viaje los unió

Omir y Juan se conocieron en enero del año pasado cuando ella viajó a Bogotá Colombia para vacacionar, sin imaginarse que ahí encontraría a su “media naranja”.

“Yo sólo pasaría cinco días allá; pedí asilo con una chica de Bogotá a través de una aplicación, pero debido a que ella tenía otras cosas que atender casi no pudimos compartir tiempo, así es que Juan (su ahora novio) fue el que se encargó de llevarme de fiesta y a conocer lugares de allá”, dijo.

“Cuando nos conocimos ambos nos gustamos, fue extraño, pero cuando convivimos nos llevamos muy bien aunque somos polos opuestos”, contó Omir entre risas.

“Me fui y seguimos en comunicación, y para regresar a Chihuahua yo tenía que tomar mi avión en Bogotá; él fue por mí, me trató superbonito, me despidió y me prometió que iría a visitarme en junio”, recuerda. En un principio ella no le creyó, pero la comunicación continuó todos los días.

“Él y yo hacíamos videollamada todos los días y hablábamos por WhatsApp, aunque fue difícil porque Juan y yo somos muy diferentes… pero después me di cuenta que me la pasaba muy bien hablando con él; cuando llegó junio, él vino a visitarme justo y como lo había prometido”, agrega.

Juan estuvo en Chihuahua por dos meses y aunque al inicio fue complicado, Omir y él se dieron cuenta de que en verdad querían estar juntos.

Actualmente Omir se encuentra en Bogotá. “Nuestros planes más a futuro es viajar por diferentes lados y ya más adelante irnos a vivir juntos a un lugar nuevo para los dos. Para así poder empezar desde cero, pero juntitos”, concluyó Omir.

‘Siempre en mi corazón’

Karina perdió a su mejor amiga, Nallely Álvarez Mata, el 26 de abril del año pasado tras una intervención médica; su amistad en este plano terrenal duró seis años y según las palabras de Karina, su cariño y amor hacia ella siguen intactos.

Para ella, sobrellevar su muerte ha sido muy complicado, pues todo le recuerda a Nallely. “Es muy difícil, su ausencia aún me duele, me duele ir a lugares que frecuentaba con ella y recordar todo lo que hicimos”, dice.

“Para mí la amistad tiene un significado muy importante en la vida, ya que es la familia que nosotros mismos elegimos para cuidar, amar y ser incondicionales con esas personitas… para mí ha sido una bendición conocerla, que fuera tan parecida a mí y que me siguiera el paso en cada locura. Sin duda la recordaré siempre”, afirma.

“Siempre la llevaré en mi corazón porque dejó una huella en él. Su partida me dejó un aprendizaje, y es que siempre hay que amar y disfrutar a las personas que amamos, pues no sabemos cuándo será la última vez de tener la dicha de hacerlo”, finalizó Karina.