Tres mil 500 balas contra mujeres y niños… y ningún sentenciado

Chihuahua— Tres mil 500 balas disparadas contra mujeres y niños y ningún sentenciado por ello. Es el resumen de lo ocurrido en dos años tras la masacre de Bavispe, la cual sucedió el 4 de noviembre de 2019 y en donde perdieron la vida 3 mujeres y seis niños de la comunidad mormona.

La exigencia de justicia –dice la familia LeBaron– no sólo se mantendrá sino que se multiplicará.

“Nosotros los queremos recordar diciendo que no nos vamos a ir de México, somos mexicanos, chihuahuenses, y no vamos a permitir que nos quiten la libertad. Sólo pueden hacerlo si se las damos y eso no lo vamos a hacer”, aseguró Julián LeBaron y habló sobre el cómo han sobrellevado el dolor por la pérdida múltiple, injustificada, cruel.

“La forma en que mostramos esa resignación es exigiendo justicia y respeto, creo que no tenemos otra salida. Tenemos familias muy grandes y no podemos ser el ejemplo de doblar la rodilla ante la tiranía y el crimen. Todas las comunidades en nuestro país han sido víctimas de la violencia, sólo que nosotros tenemos familias más grandes y eso ha sido más visible. La exigencia de justicia no únicamente se mantendrá, sino que se multiplicará y, como decía Mahatma Gandhi: con una minoría de uno la verdad sigue siendo la verdad”.

Tras 24 meses de los hechos en los que niños y mujeres se convirtieron en víctimas de la violencia, LeBaron señaló que a pesar de algunas detenciones, de fondo no hay nada resuelto y lo más grave es que la autoridad ha reconocido que fue un error.

“En realidad no se ha resuelto nada. Han detenido a 27 o 30 personas de más de 100 que participaron y que dispararon más de 3 mil 500 veces a mujeres y niños y a la fecha no habido ninguna sentencia. Lo verdaderamente escandaloso es que la autoridad nos ha confirmado que esto fue un error que se cometió entre dos distintos cárteles de organizaciones criminales y estas personas pagan derechos de piso a la autoridad”.

Habló sobre la presunta existencia de un acuerdo entre autoridades y criminales que da pie a la impunidad y dijo que mientras las partes no paguen por ello, las cosas no cambiarán.

“Tienen un acuerdo con la autoridad, entonces, no hemos visto que ninguna de ellas sea siquiera mencionada en ninguna investigación y son los principales responsables. Mientras que la autoridad no pague ningún precio por la traición y la responsabilidad de las masacres esto no puede cambiar, y mientras eso suceda tenemos que estar unidos para exigir que así sea”.

Una comunidad dividida, abundó, hace a la autoridad más poderosa, por lo que es necesaria la unión de voluntades para que no tengan el poder de hacer el mal.

“Hay tantas víctimas y nosotros estamos tratando de unir fuerzas, voces y voluntades para atender este asunto desde la sociedad civil, porque las instituciones no tienen respuestas. La impunidad para fines prácticos es del cien por ciento y ellos exigen el monopolio de la seguridad cuando todos sabemos que nos traicionan. Está detenido el director de Seguridad Pública por haber participado en la masacre y el Estado no paga ningún precio por eso. Que no tengan poder para hacer el mal, que ese poder sólo se les permita cuando den resultados. Nos han vendido esta teología religiosa fanática de que la única voz que tenemos es cada 6 años durante las elecciones y no es así”, enfatizó.

Hoy 4 de noviembre, Bavispe recordará a las víctimas en el memorial que se erigió en su honor, también en la capital del país se alzará la voz en busca de respuestas ante una violencia creciente que no se resuelve.

“Tendremos una velada para recordar a todos los que han fallecido, abrazarnos y así solidarizarnos con las víctimas. De eso se trata, vamos a darle voz a quienes quieran compartir con nosotros allí. Queremos hacer visible que la violencia no se está resolviendo, que no hay respuesta de la autoridad y que en el tema de la defensa de la vida tenemos que estar unidos para exigir resultados a la autoridad”, apuntó.

La historia, el crimen, la impunidad…

El asesinato de 9 miembros de la comunidad mormona conmovió al país entero, ya que se trataba de mujeres y niños que habían partido desde la comunidad mormona de La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora, hacia la de LeBaron, en Chihuahua.

La madrugada del lunes 4 de noviembre de 2019, a más de 100 kilómetros de La Mora, se suscitó un enfrentamiento entre dos grupos delictivos que luchaban por el control de la región en el municipio fronterizo de Agua Prieta. En la sierra que divide ambos estados, el convoy de tres camionetas en el que viajaban las familias, se topó con al menos dos grupos armados.

El resultado: el asesinato de tres mujeres adultas y seis menores de edad, así como seis menores más heridos y una niña desaparecida. Esta última localizada con heridas leves, luego de haberse perdido en la zona tras caminar durante horas en busca de ayuda. Entre los sobrevivientes se encontró a una bebé de 7 meses de edad, a quien su madre había escondido en el piso del auto antes de morir.

El 8 de noviembre, la comunidad mormona LeBaron despidió a cuatro de las nueve víctimas del ataque en la sierra de Bavispe, Sonora. Los primeros funerales fueron en el rancho La Morita.

A finales de ese mismo mes, el fatídico evento llevó a un conato de choque diplomático entre México y Estados Unidos, ya que un nuevo frente se abrió en la compleja relación entre ambas naciones cuando el expresidente Donald Trump anunció que buscaba designar a los cárteles mexicanos como terroristas.

El 27 de enero de 2020, se realizó la marcha por la verdad, justicia y paz. Julián LeBaron expresó no haber pedido estar allí ni sus primas pidieron estar en el cerro para que les dispararan. “No se trata del presidente ni de la clase política, se trata de México, de combatir la impunidad y la injusticia”

Justo al año de la masacre, habitantes de la zona rural entre Sonora y Chihuahua dijeron que, si bien la seguridad había mejorado, faltaba la justicia por el multihomicidio de las nueve personas. Indicaron que elementos de las diferentes corporaciones de seguridad, patrullaban de manera constante y recorrían brechas de la sierra. “Antes era muy tranquilo, pero a estos grupos criminales de Chihuahua se les ocurrió entrar a Sonora y matar a los primeros que se atravesaron en su camino”, lamentó Adam Langford.

El memorial

En diciembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró un memorial en Bavispe, en honor a las víctimas, las tres madres y los seis niños que formaban parte de las familias Langford, LeBaron y Miller. Allí, el mandatario expresó que la violencia causa un daño muy grande al país, pero los hechos de noviembre del 2019 no tenían nombre, y por ese motivo aseguró a los familiares que el Gobierno federal no los defraudaría, hablaría con la verdad y nunca los engañaría.

En febrero del presente, las autoridades federales detuvieron a dos sujetos vinculados al multihomicidio. Uno de los detenidos sería quien ordenó quemar a mujeres y niños. Los detenidos fueron identificados como Wilbert M. L., “La Parka”, y Tomás N. P., “Coma Rojo”, integrantes del grupo criminal “La Línea”, brazo armado del cártel Nuevo de Juárez. Dentro de grupo criminal, “La Parka" tendría funciones de sicario mientras que el “Coma Rojo” era comandante operativo. Según la Fiscalía General de la República (FGR), ambos personajes participaron en los hechos ocurridos en Bavispe y fueron detenidos en Nuevo Casas Grandes.

En mayo de 2021 se registró el asesinato de Abel Murrieta, abogado de la familia LeBaron y candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cajeme, Sonora. El activista Adrián LeBaron adelantó que pediría ayuda al Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para llegar hasta las últimas consecuencias por el asesinato de su abogado que, según sus palabras, era la continuación de la masacre en contra de su familia en Bavispe.

El 23 de junio de 2021, Freddy Calles Romero, alias “El Tolteca”, uno de los presuntos sicarios involucrados en la masacre fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y días más tarde, vinculado a proceso por un juez federal por delitos contra la salud. El sujeto presuntamente pertenecía al grupo criminal “La Línea”, y brazo armado del cártel de Juárez. La FGR obtuvo dos órdenes de aprensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y otra por homicidio calificado.

Un mes más tarde, en julio del año en curso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó a la familia LeBaron como víctima de la masacre en Bavispe, por lo que los representantes acreditados podrían tener acceso a la información de todas las carpetas de investigación que existan en torno al caso. Lo anterior luego de que los diferentes representantes de la comunidad LeBaron, se reuniera con la titular de dicho organismo derechohumanista, ya que no contaban con información de todas las carpetas que se habían iniciado a raíz de la masacre.

Piden se investigue caso como terrorismo

A finales de ese mismo mes, el 29 de julio, Adrián LeBaron pidió que el caso Bavispe se investigara como terrorismo. El activista señaló que las personas detenidas por delincuencia organizada enfrentaban cargos que no se relacionaban con el asesinato de su familia.

Esto tras acudir a la FGR para ampliar su declaración, posibilidad que vino luego de que la CNDH lo reconociera como víctima por el asesinato de su hija y cuatro de sus nietos. Allí insistió en que el caso Bavispe debía investigarse como terrorismo, porque hasta ese momento sólo 15 personas habían sido vinculadas por delincuencia organizada.

El 6 de octubre de 2021 trascendió la captura de Uriel Valle Domínguez “El 18", otro presunto implicado en la masacre, situación que fue confirmada posteriormente. “Parece que será consignado por delincuencia organizada. Pido estar presente en la audiencia inicial ¡lo necesito!”, indicó Adrián LeBaron en redes sociales

El 7 de octubre, el padre de Rhonita, una de las víctimas, señaló que a las autoridades aún les faltaba por detener a unas 80 personas involucradas de manera material e intelectual en el asesinato de sus familiares. Esto luego de que se diera conocer de manera oficial la aprehensión de Uriel “N” a quien se buscaba desde meses atrás. En ese operativo un mando del Ejército fue asesinado. Mencionó que recientemente habían acudido a la Cámara de Senadores donde se entrevistaron con Olga Sánchez Cordero quien “nos dijo que no nos quejáramos porque es el caso más relevante, al que el Gobierno le da más atención”.

El pasado 23 de octubre la Sedena detuvo a cuatro presuntos implicados en el caso. Entre ellos estaba “El Jaguar”. “Hoy por la mañana hubo un enfrentamiento entre criminales y la Sedena en el poblado de La Norteña, municipio de Madera, en Chihuahua. Hirieron y detuvieron a Francisco Javier Arvizu “El Jaguar” junto con otros tres sujetos, presuntamente implicados en la masacre de mi familia”, reportó LeBaron en redes sociales.

El 31 de octubre se dio a conocer que un juez federal vinculó a proceso penal a Arvizu, por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego, por lo que fue trasladado a un penal de alta seguridad del Estado de México.

