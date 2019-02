Tres días sin Itzel

Chihuahua.- Hoy se cumplen tres días que desapareció la menor Itzel Paulina Villaseñor Quiroz, de 15 años de edad y por el momento la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) no ha logrado localizarla.

Fue la tarde del pasado domingo que la adolescente salió de su casa en la colonia Infonavit Nacional para ir a la tienda de abarrotes y no regresó.

Itzel cursa el segundo semestre en la Preparatoria Genaro Vázquez ubicada en la la colonia Villa Nueva.

La FEM informó que se tiene un reporte de ausencia de la menor, por lo que se están haciendo las indagaciones correspondientes dentro de la primera fase en la que no se contempla enviar una pesquisa a los medios de comunicación.

El día que Itzel se ausentó, vestía pantalón de mezclilla azul, blusa negra, de las llamadas “ombliguera” y tenis azul aqua.

Quien tenga información que ayude a localizar a la jovencita favor de comunicarse al teléfono de Emergencias 911.