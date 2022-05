Chihuahua, Chih.- El 19 de mayo, se cumplieron trece años de ausencia e impunidad; trece años de que Esmeralda Castillo Rincón salió de su casa y ya no regresó.

Desde muy temprana hora José Castillo y su esposa Martha Alicia Rincón, acompañados de sus dos hijos, salieron desde Ciudad Juárez hasta la capital del Estado, para intentar hablar con la gobernadora, ya que según narran, su caso no ha sido escuchado por las autoridades.

“Ya esperamos trece años, cuánto tiempo más tenemos que esperar; ya estamos cansados de que no nos atiendan. Desde que la gobernadora tomó protesta, no ha buscado la manera de hablar con nosotros”, dijo el padre de Esmeralda.

En punto de las cinco de la tarde, los familiares de Esmeralda, mujeres de diversos movimientos feministas, periodistas y personas en general se plantaron en la cruz de clavos.

Primero, se colocaron mamparas en la plaza, en algunas de las esquinas del Centro Histórico de la Ciudad y frente a Rectoría.

“Estamos cansados de que violenten a las mujeres, de que las maten; estamos aquí por Esmeralda, pero también por todas, no puede ser posible tanta indolencia y tanta impunidad”.

El jueves pasado, José y su esposa fueron a la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez, y al preguntar por su caso, le dijeron que tenía que aceptar que su hija estaba sin vida y que posteriormente, le darían información del caso.

“Es muy lamentable; la titular de allá, Diana Morales, nos dijo que teníamos que firmar un papel donde aceptamos que Esmeralda está sin vida, cuando le decimos que por qué tenemos que firmar eso, o que si tiene pruebas o indicios de que Esmeralda está sin vida, nos dijo que era por obviedad, que es obvio que nuestra Esmeralda este sin vida porque ya son 13 años”.

De acuerdo con José, al solicitarle las pruebas, y exigirle que presente los datos que ella tiene, Diana Morales respondió que: “daría toda la información, pero que primero acepten”.

“Acabamos de caminar 360 kilómetros para estar aquí con la gobernadora por que la fiscal, le quitó nuestro caso a la Comisión de Búsqueda, sin tener pruebas de que Esmeralda este sin vida. Nosotros tenemos la fe y la esperanza de que ella este con vida, claro que tenemos los pies en la tierra y puede ser que no sea así, aunque nos duela aceptarlo”, dijo José.

LA BÚSQUEDA NO CESARÁ HASTA QUE HAYA PRUEBAS

Los padres de la joven víctima, advirtieron que seguirán buscando hasta encontrarla y lamentaron que no sólo se trate de este caso, sino de muchos otros más que están en la impunidad.

“No puede ser posible que, en Ciudad Juárez y Chihuahua, haya más de 20 mil jovencitas desaparecidas y tanto la Fiscalía, como la Comisión de Búsqueda, como todas las organizaciones, quieren que se nos olvidé, ellos apuestan a que se nos va a olvidar y no estamos dispuestos”.

La madre de Esmeralda, Martha Alicia Rincón expresó sentir hartazgo, pues la autoridad no les escucha.

“Ya nos cansamos de hablar con el secretario del secretario, ya basta, ¿por qué no nos voltean a ver?, por que no tenemos tanto dinero, por que no somos de la alta sociedad? Por eso estamos aquí, para ver si nos hacen el favor de atendernos”.

Luego de la declaración de ambos, se realizaron grafitis en la Plaza Hidalgo con frases: “falto yo”, “Justicia”, “¿Y si no regreso?”, entre otras, además de unas huellas en color rosa que conducen al Palacio de Gobierno.