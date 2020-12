Tratará Congreso paquete económico y préstamo después de la Nochebuena

Ciudad Juárez— La Comisión de Hacienda del Congreso del estado dejó para después de la Nochebuena las discusiones del paquete económico de 2021 y de un crédito de largo plazo por mil 633.8 millones de pesos para el Ejecutivo estatal, previó Miguel Ángel Colunga, vocal de dicho órgano legislativo.

La reunión de la comisión con estos temas en el orden del día estaba programada para las cinco de la tarde del pasado martes, pero se suspendió por falta de asistencia.

Ni el diputado panista Jesús Valenciano, presidente de la comisión, ni Misael Máynez, secretario de la misma, respondieron ayer llamadas de este medio.

La agenda del pasado martes indica que el órgano legislativo tenía programado analizar los proyectos para la Ley de Ingresos 2021 y del Presupuesto de Egresos, además de una iniciativa para incorporar recursos para el pago a proveedores del Sector Salud, entre otros asuntos.

En el documento con la programación estaba también la discusión de la “iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual solicita se autorice al Estado de Chihuahua, para que por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda Estatal, celebre operaciones de financiamiento a largo plazo, hasta por la cantidad de $1,633’847,000 (mil seiscientos treinta y tres millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.)”.

Dicho préstamo, agrega la información, se utilizaría para “financiar el costo de las inversiones públicas productivas consistentes en infraestructura física, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas”.

De acuerdo con Colunga, también coordinador de la bancada de Morena en el Poder Legislativo local, los ocho diputados de ese partido votarán en contra de la aprobación del financiamiento.

“La posición es ir contra el crédito, por la razón en que no estamos de acuerdo en que haya más endeudamiento, porque ha crecido bastante, anda cerca de los 60 mil millones de pesos de deuda”, dijo el legislador.

“Creo que el crédito tampoco debe comprometer participaciones federales, como es el caso del planteamiento que se está haciendo, donde la fuente pago es un fondo federal, en ese sentido vamos en contra, y creemos que aparte hasta ahora no se ha dicho en qué se han aplicado los créditos, no ha habido transparencia, no ha habido rendición de cuentas”, agregó.

Aumentaría deuda 20%

Por la tarde, el diputado envió un comunicado llamando al resto de las fracciones parlamentarias a rechazar también tanto el paquete económico de 2021 como la aprobación del crédito.

“Javier Corral Jurado llegó en 2016 con una deuda de $49,685,835,970, y en estos cuatro años, la deuda se ha incrementado en $8,524,720,093. De aprobarse este nuevo crédito, la diferencia será de 10,158,567,093, un 20 por ciento más que en 2016”, indicó en el texto.

“El proyecto presentado al H Congreso del Estado de Chihuahua que solicita el crédito de 1,633,847,000 explica que estos recursos son para obras pública; sin embargo, los proyectos no son descritos en el cuerpo de la iniciativa, sólo existe una clasificación en 11 grandes rubros, por eso hacemos un último llamado a entablar un diálogo con el Gobierno federal para revisar en conjunto los apoyos que pudieran bajarse de la Federación para dichos proyectos”, agregó el comunicado.

El legislador señaló que tanto la votación del paquete económico como la del crédito deben realizarse antes de que concluya este 2020.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx