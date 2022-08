Tratan hoy traspaso de Cefereso No. 9 al Estado

Ciudad Juárez.— Este miércoles, en la reunión de la Mesa de Seguridad Estatal se hablará de las gestiones necesarias para destrabar ante la Secretaría de la Función Pública y otras instancias de gobierno la entrega en donación de las instalaciones del ya desaparecido Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 9 al Gobierno estatal, dijo ayer Fernando Ávila González, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Chihuahua y coordinador técnico de la Mesa.

Lo que se busca es despresurizar el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, que actualmente cuenta con una sobrepoblación del 40 por ciento.

PUBLICIDAD

Ávila González dijo que después de la reunión de la Mesa de Seguridad Estatal enviará una minuta a las autoridades federales para exponer la importancia de entregar el edificio al Estado.

Y si bien las instalaciones del que fue el Cefereso 9 no son de máxima seguridad, cuenta con el espacio para albergar a mil 200 personas, aunque se requiere remodelación de las instalaciones y la introducción de los servicios y equipamiento de aparatos de aire acondicionado, calefacción y otros.

Indaabin, sin concretar proceso

Anteriormente, el fiscal general Roberto Fierro Duarte dijo que el Gobierno federal aprobó que estas instalaciones sean entregadas a Chihuahua, sin embargo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sigue sin concretar el proceso de desincorporación del inmueble.

Mencionó que durante la reunión de la Mesa de Seguridad celebrada en Ciudad Juárez el pasado viernes 12 de agosto, se acordó una visita a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Ciudad de México para acelerar este proceso.

El funcionario subrayó que la integración del Cefereso No. 9 permitirá realizar movimientos que reduzcan la saturación que presentan el Cereso No. 1 de Aquiles Serdán y el No. 3 de Ciudad Juárez, donde el jueves 11 de agosto se presentó una riña entre integrantes de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, que luego generó una ola de hechos violentos en la ciudad.

Reacomodarán a reos

Refirió que una vez que el Cefereso sea entregado al Estado, se realizará un reacomodo de la población penitenciaria, que actualmente está integrada por un número importante de personas sentencias o procesadas por delitos del fuero federal.

Documentos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) referían que el Cefereso 9 tenía una calificación de poco más de 6 puntos, por lo que las personas que podía albergar eran de media y baja peligrosidad.

Y si bien esa prisión albergó a criminales como Joaquín Guzmán Loera, fue necesario blindar un gran perímetro las 24 horas con personal del Ejército Mexicano y la entonces Policía Federal.