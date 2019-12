Tras protestas, pagan aguinaldos a jubilados

Chihuahua— Decenas de jubilados y pensionados del magisterio, realizaron una protesta durante la mañana de ayer por la falta de pago del aguinaldo, el cual ya tenia días de retraso, por lo que después de días, los quejosos señalaron que desde las 14:00 horas de ayer se les comenzó a pagar a las primeras personas.

En las inmediaciones de la dirección de Pensiones Civiles del Estado, jubilados y pensionados de la Sección 42, llevaron a cabo un plantón en las oficinas del titular de la dependencia, José Alberto Herrera, debido a que no han gestionado a favor de los afectados para que se realicen sus pagos a tiempo y hora.

Tras la protesta, los sindicalizados exigieron la renuncia del líder sindical Ever Avitia, ya que según los manifestantes, no ha defendido adecuadamente al magisterio, motivo por el que lanzaron gritos y consignas como el de ¡Fuera Ever, Fuera Herrera!

‘’Somos el sector más sensible del magisterio, nos han amenazado de dejarnos fuera del sindicato por las acciones que hemos tomado’’, comentó al micrófono uno de los manifestantes afectados.

Hasta el cierre de la edición, los quejosos confirmaron que los pagos se comenzaron a realizar desde las 14:00 horas de ayer a quienes cobran con cheque, en tanto a los que recibe depósitos bancarios, señalaron que durante el día esperarían su pago.