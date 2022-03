Trajo de Ucrania a su marido, hijo y cuñada

Chihuahua.— Ivette Rossano, chihuahuense que salió de su tierra hace 17 años, cuenta los días desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania. “Es el día 19 de invasión”, dice mientras recuerda cómo inició todo para ella.

El martes pasado arribó a esta ciudad acompañada de su esposo, su hijo y una cuñada, todos ellos ucranianos luego de huir de la guerra, y con la esperanza de regresar algún día que se arreglen los conflictos entre ambos países.

Ivette hace una recapitulación de los 19 días que han pasado, y la experiencia que le han dejado las explosiones de misiles, sentirse asediada por otro país y tener que abandonar todo lo que representaba su vida.

“Eran las 5:10 de la mañana; estábamos dormidos cuando comenzaron a escucharse los ataques cerca. La embajada se comunicó a las 6:24 am, dijeron que tan pronto lo autorizaran y fuera seguro, nos estarían llevando a Ivano-Frankivsk y posteriormente a Rumania”, recuerda.

Para ella la situación era algo “completamente nuevo”. “Yo soy mexicana y aunque tenemos algunos conflictos con los cárteles, mentiría si dijera que no tengo miedo”. El primer día del ataque, desde la ventana de su departamento alcanzó a ver a varios vecinos que caminan con las maletas por la calle.

“Cuando ya fue ‘seguro’ salir de la ciudad, nos organizamos con otros mexicanos y formamos una minicaravana de cuatro vehículos para salir de Ucrania por la frontera por Rumania”. Ya en el quinto día de los ataques, dice que nunca les faltó comida ni agua.

“El ataque a Ucrania me cambió la vida. Esta mañana (ayer) me desperté con la noticia que justo en la calle en la que vivían unos amigos cayó un misil, y hace como 30 ó 40 minutos cayó otra bomba cerca del edificio en el que vivíamos nosotros”, narra.

Lo más difícil, dice, fue pensar en la separación de su familia y de cómo iba a enfrentar el futuro sin su esposo. “Lo más duro fue que mi esposo no pudiera salir de Ucrania”. El presidente promulgó un decreto para que todos los hombres se enlistaran al Ejército.

“¿Cómo hubiera sido mi vida con él allá y yo con su hijo en México?”, se pregunta para luego responderse ella misma. “Para mí hubiera sido sumamente complicado, yo hablo muy poco inglés, él no habla español. Y no saber si es la última vez que verás a tu esposo... es triste y complicado a la vez”, menciona.

Al final, lo que le deja de experiencia la guerra, es valorar lo que realmente importa: la familia, dice. “Aprendes a valorar tu vida, lo demás eventualmente lo puedes volver a generar”.

“Las personas nos enfocamos la mayor parte del tiempo en trabajar, en hacer una casa, conseguir bienes, cuando al fin de cuentas lo que realmente importa es estar juntos y vivos, cuando lo llega uno a entender, todo lo demás sale sobrando”, asegura.

“Cuando ya ves que todo quedó atrás agradeces que ya todo pasó y estás bien, aunque sigue siendo difícil despegarse de las cosas que uno tenía”, señala.

Entonces se pregunta, que pasaría con su departamento, si es que sigue en su lugar. “Y ya pensando fríamente, ya no tenemos casa, y luego me vuelvo a dar ánimos y me respondo: no importa, son cosas materiales”.

Al final del día tienen que empezar una nueva vida desde cero. “Eso es complicado”, refiere.

“Valoras mucho que estás bien y en un lugar a salvo, pero llegan de nuevo los pensamientos de empezar otra vez desde cero... sólo con lo que traigo puesto. Entonces te das cuenta de que el papel de la familia y de los amigos es fundamental y que valoras mucho su apoyo”, dice durante la entrevista.

Reconoce que al final, la familia y los amigos se vuelven esenciales. “Por lo menos en esta situación, para mí familia ha sido absolutamente esencial, desde que estábamos allá el apoyo que nos han dado los demás ha sido vital, y ahora que estamos aquí nos sentimos muy bendecidos”.

“Todavía no sabemos bien qué onda, creo que todavía seguimos todos en ‘shock’. Esta mañana (ayer) fuimos a ver una escuela porque queremos que Leonid empiece a ir, aunque sea de oyente, porque queremos que por lo menos vaya teniendo una rutina, que su vida sea lo más normal posible.

“Tenemos también la esperanza de qué esto sea temporal y que podamos regresar a nuestra casa en Ucrania en unos dos meses”, dice, con la esperanza de que se arreglen los conflictos con Rusia.

En su aventura por salir de Ucrania, rentaron un automóvil y lo tuvieron que dejar abandonado en el camino antes de llegar a Rumania. “Lo dejamos ahí en la frontera de Rumania, porque antes de que el conflicto oficialmente iniciara fuimos a la frontera con Polonia, porque allí se mudaron varias embajadas, la de Canadá, Estados Unidos y la de Australia.

“No porque fuera el lugar más seguro de Ucrania, sino porque era la frontera con Polonia y porque es a donde habían ido temporalmente las embajadas entonces nosotros fuimos para conseguir el pasaporte de Leonid”, recuerda.

Explica que luego de regresar de Polonia llegaron el miércoles 23 (de febrero) por la noche y el primer el primer ataque fue en la madrugada de día 24. “Entonces utilizamos el auto para ir a la frontera con Rumania”. Luego recuerda que lo dejaron abandonado y llega la preocupación. “Pues si a ver cómo pagamos eso, pero no sabemos cómo, ya mandamos un video y fotografías de evidencia del porque tuvimos que abandonarlo en la carretera”.

Ese automóvil los dejó justo en la frontera donde estaba la fila para cruzar a Rumania. Con todo y eso, tuvieron que caminar diez kilómetros, ella, su esposo, su hijo, su cuñada y su perrita Ramona con una temperatura de 7 grados bajo cero.

Dijo que para ingresar a México no batallaron, ya que su esposo, su hijo y su cuñada no necesitan visa, ya que también son australianos. “Mi cuñada que viene con nosotros es ucraniana”.

“México emite visas digitales para varios países, entre ellos está Ucrania y Australia y los documentos te llegan de inmediato vía electrónica en la página de Secretaría Relaciones Exteriores. Ingresas todos tus datos y demás como turista y te llega en minutos, y así es como entraron a México, sin el más mínimo problema”, señala.

“Mi esposo es programador y sigue trabajando para una empresa de Ucrania desde aquí. Él ya trabaja en ‘home office’ desde hace mucho”, explica.

En un momento dado, su historia recorrió el mundo y se convirtió, sin pedirlo, en abanderada de la protección de animales al negarse a dejar a su perrita salchicha “Ramona” atrás cuando dejaron Ucrania.

Fotografías de ella abrazando a su perrita se difundieron en los principales medios internacionales. “Para mí nunca fue opción dejar a mi perrita Ramona. Tiene ocho años y desde que tiene dos meses vive conmigo, Ramona es parte de mi vida, pese a que viajar con ella es todo un reto”.

Señala que una de las razones por las que rentaron el carro para viajar a la embajada en la frontera con Polonia, fue porque no podían tomar el tren ya que no aceptaban mascotas.

Luego, conseguir un lugar dónde llegar con todo y mascota también fue un reto.

“Viajar con tu perrito en Europa es complicado porque no los aceptan en cualquier parte.

“Por ejemplo, como te decía ahorita, tuvimos que caminar diez kilómetros para ir a la frontera con Rumania con temperaturas bajo cero, y pues ahí estábamos bajo la nieve con un niño, cargando un perro, la maleta, que era nuestra única posesión, o sea, tu vida se reduce a una maleta.

“Dirías, bueno, no es para tanto, pero estás cargando todo lo que tienes en tu vida, todo lo que quieres cabe en tus manos; caminas con ellos día y noche bajo la nieve a menos siete grados, no está fácil, pero algo sí está claro, nunca fue opción separarme de mi familia”, asegura para luego mostrar las orejas quemadas de Ramona debido a la nieve mientras esperaban cruzar a Rumania. “Pero repito, para mí dejar a Ramona nunca fue una opción”.

Luego, desmiente una versión que circuló en medios de que había tenido un enfrentamiento con el Gobierno de México porque no aceptaban mascotas en el vuelo que los traería a México.

“Eso no es cierto, de hecho lo he negado en varias entrevistas que he dado. Creo que fue un mal manejo de la información, porque en la primera movilización de los mexicanos al hotel al que llegamos no aceptaban mascotas”, explica.

“Todavía no empezaba el conflicto, pero fue una medida preventiva que tomó la embajada de México en Ucrania. En ese hotel no acepta mascotas, pero al tercer día la embajada de México se comunicó conmigo y me indicaron que ya había negociado con el hotel y que ya podían aceptar a Ramona”, aclara.

“No se porque los medios se enfocaron en eso cuando no fue cierto; la embajada no resolvió inmediatamente, pero finalmente lo resolvieron. Me llamaron para decirme: oye ya está, ya negociamos con el hotel y ya pueden aceptar mascotas”, dice.

“No creo ser una abanderada de la protección de animales, pero yo amo mucho a mi perrita y para mí ella es parte de mi familia”, dice.

Y en la frontera la situación para pasar a Ramona también se complicó. Parte de los requerimientos que nos habían indicado para pasar a la perrita era que necesitamos tener un oficio que permita su salida de Ucrania, pero eso tenía que ver con el gobierno ucraniano no con el de México; es una requisito del gobierno ucraniano.

Recuerda que hicieron los trámites para tramitar el documento que les permitiera sacar a la perrita de Ucrania, los hicieron un día antes de los ataques de Rusia.

“Fuimos bombardeados antes de que pudiéramos tener la documentación y al final del día en la frontera nadie me pidió nada, nadie preguntó nada”, recuerda.

Para que pudiera llegar a Ucrania, la perrita de Ivette tuvo que cumplir con todos los requisitos que le pedía Estados Unidos y la Unión Europea, demás de implantarle un chip. Actualmente Ramona tiene pasaporte internacional.

“Ya le salieron un buen de canas que no tenían, pero no nomás a ella a todos nos salieron canas y no teníamos. Mi esposo no es el más grande amante de los de los animales, pero cuando nos casamos para mí fue: mi perro va ir conmigo”. Reconoció que de inicio no fue sencillo porque incluso hasta rentar un departamento se vuelve complicado cuando tienes perros.

Hace unos días se dio cuenta que ella es una de las 3 millones de personas desplazadas de Ucrania desde que inició el conflicto. “Millones de personas están siendo afectadas todos los días. En Ucrania hay más de 40 millones de personas que siguen viviendo allá, hay mujeres que siguen acompañando a sus esposos, hay viudas y niños huérfanos.

Ivette sigue sumando los días en que Ucrania está en guerra con Rusia, y no sólo eso, también está al pendiente de todas las noticias. “No sólo escuchando las noticias, sino hablando con mis amigos, con mi suegra y todo se convierte en una situación muy compleja que esperamos termine pronto”, dice.

Hoy, hace 20 días que Rusia invadió a Ucrania.