Trailero de tragedia en Ahumada estaba intoxicado

El chofer, identificado como Saúl A.D. de 44 años de edad, conducía en estado de intoxicación el tráiler que volcó la tarde del miércoles sobre la Unión de Vendedores Benito Juárez en ciudad Ahumada, en donde perdieron la vida diez personas y 15 más resultaron heridas, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se dijo que el hombre que conducía el tráiler de la empresa Grupo Transporte S.A. de C.V., marca Navistar International, modelo 2007, con padrón vehicular de Querétaro, de Ciudad Juárez hacia Chihuahua, dio positivo a metanfetaminas y anfetaminas, además de que manejaba a exceso de velocidad dentro del poblado.

“El chofer venía a muy alta velocidad, dicen los rumores que a más de 100 (kilómetros por hora). Dicen que el trailero venía muy intoxicado; se veía mal, como desorientado”, dijo Abel Vega Alvídrez, de 27 años, el hijo mayor de Abel Vega, de 48 años de edad, una de las diez víctimas mortales del accidente.

De acuerdo con la información de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), las anfetaminas, a las que según la FGE dio positivo el chofer, “actúan como estimulantes al liberar epinefrina y norepinefrina de las glándulas adrenales y el sistema nervioso central… por lo tanto el individuo se encuentra más atento y puede resistir el sueño y sufre menos la sensación general de fatiga”.

La metanfetamina es una droga estimulante que puede ser tomada o aspirada, y hasta por ocho horas puede causar falsa sensación de euforia y energía, paranoia, irritabilidad y aumento de actividad física y mental.

Aunque pobladores de la comunidad conocida como “Villa Ahumada” dijeron ayer que el conductor arribó de Ciudad Juárez a una gran velocidad y tocando el claxon porque al parecer se había quedado sin frenos, personal de la FGE explicó que las marchas que dejó sobre el pavimento al derrapar indican que sí tenía frenos.

Los vendedores aseguraron también que la mini-van blanca que supuestamente se le había atravesado solo estaba en el lugar. Y aunque algunos de ellos dijeron que fue un carro rojo el que lo hizo volcarse, uno de ellos aseguró que el automóvil estaba estacionado cuando el tractocamión lo impactó.

“Estaba un carro rojo estacionado, y en cuando le pegó, el tráiler se vino ladeando; fue cuando yo corrí, cuando venía metiendo los carros para adentro del paradero”, “alcancé a correr, porque lo vi cuando iba entrando y corrí, pero camine tres metros y algo me aventó y fue lo que me salvó, yo creo, no sé”, relató Manuel Escobedo de 50 años de edad, a quien tuvieron que hacerle 12 puntadas en la cabeza por el golpe.

“Al chofer no lo dejaron irse, quien sabe por qué venía así, no sabemos, puede que desde allá le hayan fallado los frenos, no sabemos. Los rumores dicen que venía intoxicado, se veía muy paniquiado, muy distanciado, mdesorientado. Puedo pensar que por el mismo golpe, por pensar en toda la gran tragedia que cometió, o también porque andaba intoxicado, bajo las drogas”, comentó Vega Alvídrez.