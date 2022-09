Tráiler fue vendido pero utilizaba placas de los antiguos dueños

Chihuahua.– El camión que se impactó el pasado miércoles en contra de vehículos y puestos de comida en Ahumada fue vendido hace dos años, informó un hombre que se identificó sólo como Sebastián, quien salió del domicilio de la dirección visible que porta la unidad involucrada en el percance que cobró la vida de 10 personas.

“El camión se vendió hace dos años a un particular, la persona es muy responsable, yo creo que el camión lo tenía asegurado pero las placas siguen a nombre de mis papás. Mis papás se dedicaban al transporte, pero cambiaron de giro y vendieron los tráileres, y entre ellos, ése”, declaró el entrevistado.

PUBLICIDAD

Indicó que por motivos burocráticos relacionados con los problemas que se presentaron durante la época pandémica de cierre institucional, fue que no se pudieron realizar los trámites debidos en tiempo y forma.

“El camión se facturó a la persona, la factura del tráiler se encuentra a nombre del dueño, era un camión importado y se le entregaron facturas a su nombre, pedimentos, títulos y se hizo todo en regla, nomás la persona les pidió chance de usar las placas para usar el camión, porque en ese tiempo se atravesó la pandemia y la SCT, que es la que cambia las placas federales, cerró mucho tiempo”, señaló.

Sebastián comentó que por medios de comunicación y redes sociales se dieron cuenta del accidente, sin embargo, hasta el momento no han sido requeridos por las autoridades para aclarar la situación legal del vehículo, cuyo conductor se ignora si conducía en condiciones adecuadas.

“Mi hermano es trailero, él venía de El Paso y lo venía llegando a la ciudad, me habló y me dijo que había ocurrido un accidente en Villa Ahumada y que parecía un camión de los de mis papás, entonces más al rato me habló y me dijo ‘sí es’, y es cuando nos dimos cuenta que las placas nunca se dieron de baja, nunca se hizo el cambio, pero está facturado a nombre del nuevo dueño”, concluyó.

El camión, con placas 889-EW-1, en su carrocería tiene inscrita la dirección en la colonia Villa Juárez, de la ciudad de Chihuahua, a nombre de Alma Flor Piñón y era conducido por Saúl, A. D., de 44 años, quien permanece detenido por las autoridades federales.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su Artículo 139 establece que cuando se causen lesiones a dos o más personas, y se trate de vehículos de carga o servicio de transporte público, escolar, de personal o pasajeros de alguna institución o empresa, y el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, la pena aplicable será de tres a 10 años de prisión.

También se contempla la suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le imponga.

En el artículo 140 se establece que cuando por imprudencia se cause homicidio de dos o más personas, en las circunstancias descritas, las penas serán de cuatro a 12 años de prisión y suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un período igual al de la pena de prisión impuesta.