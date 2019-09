Traiciona Aguilar a Morena y PRI y reconoce al PAN en la Jucopo

Chihuahua.-En medio de una sesión acalorada de la Jucopo en el piso 18 de la Torre Legislativa, el líder de la fracción de Morena, Miguel Ángel Colunga y la coordinadora de diputados del PRI, Rosa Isela Gaytan protestaron por la auto designación de Fernando Álvarez Monje como presidente.

"Antes que pase lista de asistencia, nosotros no vamos a pasar lista", dijo Colunga molesto.

"No les puedo dar uso de la voz si no pasan lista de asistencia", condicionó Álvarez Monje.

La bancada del PRI dijo que se violentaron los procedimientos de citación de 12 horas antes y de aprovechó que la mayoría de los diputados andan fuera.

Por su parte el líder de la fracción del PT, si pasó lista de asistencia reconociendo a Álvarez Monje colo presidente de la Jucopo.

"Tengo mi derecho a hacer uso.

Esta violentando usted mi libertad y garantía de expresión", le reclamó la legisladora priista.

Abandonaron la sesión los coordinadores de los diputados del PRI y Morena.