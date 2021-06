Trabajan en el estado 84 mil 500 niños y adolescentes 

Chihuahua.- En el marco de la conmemoración el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, en el estado de Chihuahua trabajan unos 84 mil 560 menores de entre 5 y 17 años, según el Observatorio Laboral con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2019.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como el Día mundial contra el trabajo infantil, con el objetivo de exponer los riesgos en los que se encuentran niñas, niños y adolescentes que realizan algún tipo de trabajo infantil. Asimismo, para avanzar en la eliminación del ejercicio laboral de menores de cualquier forma hacia el 2025.

El trabajo infantil se define como la participación de menores de entre 5 y 17 años en formas de trabajo prohibidas que, de acuerdo con la legislación nacional, convenios y recomendaciones internacionales.

Se refiere a la participación de estas personas que durante un periodo de referencia determinado colaboraron en sectores de actividad peligrosas, empleados por debajo de la edad mínima y ocupados en servicios domésticos no remunerados de carácter peligroso, por realizarse en horarios prolongados y/o en situaciones de exposición a riesgos.

De acuerdo con datos del Observatorio Laboral en Chihuahua se tiene una tasa del 5.4% de menores de edad que laboran en el estado, sin importar las condiciones, representando la sumatoria de menores en ocupación permitida (2,636) con aquellos en ocupación no permitida (45,777).

En cuanto a la medición amplia presentada por INEGI, la tasa es de 9.5% y toma las cifras de menores que se cuentan en ocupaciones no permitidas y la de los menores que realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, resultando en un total de 84 mil 562 menores que trabajan en la entidad.

Los resultados de la ENTI 2019 estiman que 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes están ocupados en formas de trabajo prohibidas en México, cifra que representa 11.5% de la población de 5 a 17 años.

Del total de niñas, niños y adolescentes en condición de trabajo infantil, 1.8 millones se desempeñan en una ocupación no permitida, 262 mil realizan alguna ocupación no permitida y quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 1.3 millones hacen exclusivamente quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

En México, de los 3.3 millones de menores de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, 61% (2 millones) son hombres y 39% (1.3 millones) mujeres.

La tasa de trabajo infantil por sexo muestra que 13.6% de los hombres está en esta situación y el porcentaje de mujeres es de 9.2 por ciento.