Trabajan 47 mil niños en la entidad

Chihuahua— Unos 47 mil niños y adolescentes de ambos sexos de entre 5 y 17 años, trabajan en el estado de Chihuahua y en el 90.4 por ciento de los casos lo hacen en ocupaciones no permitidas, según cifras del Modelo de Trabajo Infantil con cifras de 2017 y el Observatorio Laboral Chihuahua.

La cantidad de menores que laboran representan el 5.0 por ciento de los 940 mil 558 menores que hay en la entidad.

Un 23.2 por ciento de los menores que laboran dijo que no recibe ingreso, un 24.7 recibe hasta un salario mínimo, el 36.4% dos veces ese indicador y 13.1 de más de dos mínimos.

Un 59.1 % no asiste a la escuela, el 16% no tiene instrucción y primaria incompleta; el 41% primaria y secundaria trunca y el 43% secundaria completa y más. Precisaron que el Trabajo Infantil es aquel que desempeña la población de 5 a 17 años en actividades económicas no permitidas o quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

Asimismo el de Ocupación no permitida , que comprende a esa población y que realiza labores económicas que no están permitidas por ley y ponen en riesgo o bien afectan su salud.

Un tercer segmento es el de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, y comprende aquellos de 5 a 17 años que hacen actividades de producción de bienes y servicios para el consumo de los miembros del hogar que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, es decir, se lleva a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados.

Las fuentes detallaron que al 2017 se tenía una población de tres millones 795 mil 049 personas, de los cuales 940 mil 558 eran menores de edad, 477 mil 572 niñas y 462 mil 986 niños.

En el país trabajan poco más de 2.3 millones de menores de 18 años, el 7.9 por ciento de la población de entre 5 y 17 años.

Chihuahua, se situó en el cuarto estado con menor incidencia de niños, niñas y adolescentes trabajando, con un cinco por ciento de la población de esa edad. A pesar de que se mejoró el índice, se bajó un lugar en el ámbito nacional con relación al 2015, precisaron.

Según el Modelo de Trabajo Infantil el 90.4 por ciento de los menores que trabajan en el estado lo hacen en ocupaciones no permitidas, es decir, son 42 mil 576, de los cuales el 30 por ciento son mejores de 15 años y el resto, 70% lo hacen en ocupaciones no permitidas o actividades peligrosas indicadas en la Ley Federal del Trabajo.

Hay resultados contrastantes , ya que hubo una reducción considerable de menores de 15 años trabajando conjuntada con un aumento de menores laborando en ocupaciones no permitidas.

Al preguntar por qué trabajan, el 10% dijo que el hogar lo requiere, un 14% aprende un oficio y el 13% paga deudas, no estudia y otra razón.

El 76 por ciento dijo tener un trabajo subordinado y un 24% no es subordinado, de acuerdo con el Modulo de Trabajo Infantil.

Los sectores en los que están ocupados es un 54.2 por ciento en el comercio, un 26.2 en labores primarias y el 19.3% en la industria.

El 47 por ciento de los menores que trabajan manifestaron que lo hacen por más de 36 horas por semana.

Un 16 por ciento que laboraba hasta 14 horas, el 27% más de 14 y hasta 36 y un 47% más de 36 horas. En tanto que el 8% dijo que no hay horario regular.