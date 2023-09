Trabajadora de secundaria denuncia a jefa por acoso; pide cambio

Chihuahua, Chih.- Olga Vázquez Sáenz, trabajadora social de la Secundaria Federal No. 9 "Gabino Estrada Velo", manifestó hartazgo por el incesante acoso laboral y violencia por parte de la subdirectora administrativa, Cinthia Berenice Gómez, a quien desde hace un año se interpuso queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos humanos (CEDH) y no le han resuelto nada, por lo que mínimo ha pedido cambio de plantel educativo.

“Las autoridades educativas tanto como director, inspector y jefes de secundarias generales estando enterados, no han actuado en consecuencia, siendo omisos a sus funciones. Las autoridades educativas no es la primera vez que han recibido quejas por el ejercicio de las funciones de la subdirectora Administrativa, siendo varias veces las llamadas de atención que le han hecho sin ninguna consecuencia. La única solución que me dan después de muchos años sirviendo a mi secundaria es que pida mi cambio a otra secundaria sin resolver el principal del problema que es el maltrato a mi persona y dignidad”, explica la trabajadora social en su desesperación.

PUBLICIDAD

La queja emitida tiene fecha del 14 de noviembre de 2022 dirigida y reciba para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz Loya, donde se une el nombre de Sandra Loya Salcido, también trabajadora en la institución educativa, que señala a la antes mencionada subdirectora administrativa.

“Por lo que exijo por este medio la intervención de las autoridades educativas estatales y federales, para que intervengan de manera inmediata y cese la violencia en mi contra y mi labor como trabajadora Social de la Secundaria Federal No. 9”, manifiesta en el documento enviado a esta casa editora.